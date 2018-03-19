LAÜ’de “Kariyer Günü” etkinliği düzenlenecek

LAÜ Sinema Salonu’nda 21 Mart Çarşamba Günü 10:30-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında,Limak Cyprus Deluxe Hotel- Bafra yetkilileri LAÜ’nün konuğu olacak.
Genel Müdür Mehmet Mülayim, Müşteri Hizmetleri Müdürü Kerem Sertbaşlı ve İnsan Kaynakları Birim Şefi Emrah Kamalı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu öğrencileri ile biraraya gelecek. Kariyer Günü etkinliği çerçevesinde “Kariyer Gelişiminde Stajın Önemi” konusu Genel Müdür Mehmet Mülayim, Limak Cyprus Deluxe Hotel’in Tanıtımı Müşteri Hizmetleri Müdürü Kerem Sertbaşlı, 2018 Yaz Staj Programı Mülakatları ise Genel Müdür Mehmet Mülayim ve İnsan Kaynakları Birim Şefi Emrah Kamalı tarafından yapılacak.
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