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LAÜ’de Kıbrıs Köftesi öğrencilerin beğenisine sunuldu

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LAÜ’de Kıbrıs Köftesi öğrencilerin beğenisine sunuldu
LAÜ Gastronomi Bölümü Akademisyeni Zihni Türksel ve Gastronomi öğrencilerinin hazırladıkları “Kıbrıs Köftesi”, LAÜ kampüsünde iki ayrı yerde kurulan standlarda sıcak olarak öğrencilere ikram edildi.

Gün boyu yoğun ilgi gören standlarda ikram edilen Kıbrıs Köftesi’nin tadı öğrenciler tarafından beğenildi. 
Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Ecem Yeralacak: Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisiyim. Üniversiteye geldiğimden beri bu tür etkinlikleri görmekten mutluluk duyuyorum. Bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızın da Kıbrıs’ın bu güzel lezzetlerini tatmasını istiyorum. Yerel tatların tanıtıldığı organizasyonlarda, Kıbrıs’ın yemek kültürünü tanımış oluyoruz.

Kadir Temelci: Hukuk Fakültesi 2. Sınıf öğrencisiyim. LAÜ’de 2. yılım ve iyiki LAÜ’lüyüm  diyorum. Bu etkinliklerin sınav öncesi dönemde yapılması bize moral veriyor ve  motivasyon sağlıyor. Bu etkinliklerin her zaman tekrarlanmasını istiyorum ve üniversitemize çok teşekkür ediyorum.

Hakan Etişen: Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Bizim için yapılan bu etkinliği sevinçle karşıladık, sosyalleşme adına güzel bir etkinlik oldu. Bu tür etkinliklerin devamını bekleriz.

Dilara Boran: Mardin’den geliyorumPsikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2. Sınıf öğrencisiyim. Yatay geçişle LAÜ’ye geldim ve okulumu çok seviyorum. Kampüs hayatını çok seviyorum.Üniversitemizin yaptığı etkinliklere öğrenci arkadaşlarımızın aktif bir şekilde katılması güzel oluyor. Köfte etkinliği sayesinde Kıbrıs’a özgü yerel tatları tanıma imkanı bulduk. Kıbrıs köftesinin tadını çok  lezzetli buldum.

Gazi Avdal: Hukuk 3. Sınıf öğrencisiyim. Kıbrıs’ın lezzetlerini tanıtmak adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Üniversitemizin her yıl bu etkinlikleri düzenlemesi  bizim ve tüm arkadaşlarımız için eğlenceli ve motive edici oluyor.

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