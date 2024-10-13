LAÜ’de “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi” ilgi gördü

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından Oryantasyon Günleri kapsamında etkinlikler düzenleniyor.
LAÜ Plaza alanında gerçekleştirilen “Kıbrıs ve Uluslararası Kültür Gecesi”ne öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Gecede Kıbrıs kültürünün yanı sıra farklı ülkelerin kültürleri de tanıtıldı. Kıbrıs’a özgü lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, Yedidalga Folklor Derneği Ekibi tarafından Kıbrıs halk oyunları gösterisi yapıldı.
Öğrenciler, kültürel müzikler eşliğinde oyunlara katılma fırsatı bulurken, ayrıca kültürel defile, dans ve şarkı sunumlarıyla programa renk kattılar.
Etkinliklerin yanı sıra Lefke gezisi de düzenlendi. Öğrenciler, Lefke bölgesindeki tarihi ve kültürel yerleri keşfetme ve çevreyi tanıma fırsatı buldular.
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