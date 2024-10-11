LAÜ’de “Kulüpler Şenliği” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi’ne (LAÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile birlikte, uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi tarafından düzenlenen Oryantasyon Haftası kapsamında etkinlikler gerçekleştiriliyor. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Oryantasyon Haftası” kapsamında düzenlenen etkinlikler, Kulüpler Şenliği ile LAÜ Plaza alanında başladı.

Öğrenci kulüplerinin faaliyetlerinin tanıtıldığı Kulüpler Şenliği’nde sağlıktan spora, doğadan bilime farklı ilgi alanları olan kulüpler, yeni kayıt olan öğrencilere faaliyetlerini ve amaçlarını tanıttı. Etkinlikte tüm öğrencilerin eğlenceli bir platformda tanışması, kaynaşması ve yaratıcıkların ortaya koymaları amaçlandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek için kulüplere üye oldu.