LAÜ’de “Küresel Sağlık ve Hemşireler: Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu panel yapıldı.



Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü tarafından

“Hemşirelik Haftası” etkinlikleri kapsamında, “Küresel Sağlık ve Hemşireler:

Mezunlarımızın Covid-19 Pandemi Deneyimleri” konulu online panel gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Sağlık Yüksekokulu (SYO) Müdürü Prof. Dr. Meral Demiralp’in yaptığı

panelde konuşmacı olarak, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi ve

Türk Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Gülten Işık Koç; LAÜ SYO

Hemşirelik Bölümü 2019-2020 dönem mezunlarımızdan Northern Care Alliance Fairfield

General Hospital Manchester’da çalışmakta olan Abiodun Aina Olugbade ve Gaziantep

Medicalpark Hastanesinde Diyabet Eğitim Hemşiresi olarak çalışan Rabia Ezgi Güçer katıldı.

Panel, Prof. Dr. Demiralp’in öğrenci ve meslektaşlarının “Hemşireler Haftasını” kutlaması

ile başladı. Covid-19 pandemisinden bu yana, Uluslararası Hemşireler Konseyi’nin (ICN)

“Küresel Sağlık” üzerine yoğunlaştığına dikkat çeken Demiralp, Işık-Koç’tan ICN’nin 2022

tema içeriğini ve mesajlarını açıklamasını istedi.



Işık-Koç, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale'in doğumunun anısına her yıl

12 Mayıs’ın Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlandığını, ICN’nin her yıl “Uluslararası

Hemşireler Günü”nde belli bir tema doğrultusunda rapor hazırladığını ve dünya genelinde

konuşulmasını sağladığını ifade etti. 2022 yılı için ICN’nin, “Hemşireler: Öncü Bir Ses –

Küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve haklarına saygı

gösterin” temasını belirlediğini ve dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek için

hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve yatırım yapma ihtiyacına odaklandığını

söyledi.Temada hemşirelik eğitimi, hemşirelikte liderlik, hemşirelik hizmetlerinin sunumu,

hemşirelerin güvenliği ve sağlığı alt başlıklarının ele alındığından söz eden Işık-Koç,

hemşirelerin küresel sağlığın güvence altına alınmasında sahip oldukları önemli role vurgu

yaptı.

Demiralp, Işık-Koç’a değerli katkıları için teşekkür ederek, Olugbade’den, Covid-19

pandemisi sırasında hemşire olarak neler yaşadığını ve karşılaştığı zorlukları paylaşmasını

istedi. Olugbade, pandeminin başladığı yılda LAÜ SYO Hemşirelik Bölümünden mezun

olduğunu, önce KKTC’de özel bir hastanede ameliyathane hemşiresi olarak çalışmaya

başladığını, sonra gönüllü olarak hastanede PCR bölümüne katıldığını ve sonrasında yatan

hasta ünitesinde çalıştığını söyledi. Covid-19 pandemisinin herkes için bir ilk olduğunu

söyleyen Olugbade, “Hastalarım için elimden gelenin en iyisini yaptım. Manchester'da NHS

bünyesinde çalışırken, Birleşik Krallık'taki hastanelerin hazırlıksız ve tepkisel olduğunu

gördüm, ancak tüm bunlara rağmen, bu hastanelerdeki personel olağanüstüydü ve bu koşullar

altında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlardı. Pandemi sırasında bilinmeyen bir virüsle

savaşma konusunda cesur kalbimi güçlendiren LAÜ’deki tüm öğretim görevlilerime takdir ve

saygı duyuyorum. Her şeyin sonunda, bir etki yaratmak için motive, amaçlı, gururlu ve

kendimi tamamlanmış hissediyorum. Şimdi yapabileceğimiz, bize verilen rehberliği takip

ederek ve sağduyuyu koruyarak, kendimizi, ailelerimizi ve başkalarını koruyarak dünyayı

elimizden gelen en iyi şekilde desteklemektir.” dedi.

Demiralp, Olugbade’e değerli paylaşımları sonrasında teşekkür ederek, Güçer’e, Türkiye'de

Covid-19 pandemisinde bir hemşire olarak çalışırken neler yaşadığını ve LAÜ mezunu

olmanın nasıl bir duygu olduğunu sordu. “Güzel, sıcak ve öğrenci dostu üniversitemizin

İngiliz hemşirelik bölümünden mezun olan ilk öğrencilerden biriyim, yaklaşık 2 yıldır

hemşire olarak çalışıyorum ve Covid-19 neredeyse 2 yıldır hayatımızın içinde.” diyerek

sözlerine başlayan Güçer, tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının ilk vakasının 11 Mart'ta

Türkiye’de açıklandığında öğrenci olarak klinik uygulamada olduğunu, virüsün

bilinmezliğinin herkes için korkutucu olduğunu söyledi. Mezun olduktan sonra, pandemi

sürecinde çalışmanın kendisini zihinsel ve fiziksel olarak etkilediğini, küresel olarak aşıların

bulunmasının yaşamımızda olumlu değişiklikler yaptığını ifade eden Gücer “Üniversiteme,

değerli hocalarıma destekleri için teşekkür etmek istiyorum, bugün bile onların desteğini

hissedebiliyoruz ve bu hepimiz için büyük bir şans” diyerek sözlerini tamamladı.