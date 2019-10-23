LAÜ’de Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı düzenlenecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen “Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı” 31 Ekim ve 1 Kasım 2019 tarihlerinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kurultaya, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer ve Restorasyon Uzm. Y. Mimar Burçe İvedi Köksal davetli konuşmacı olarak katılacak.

Kurultayda, kültürel mirasın yönetimi ile ilgili yetkili kurum/kuruluşlar ve mevzuat, kültürel miras yönetiminde sorunlar ve çözümler, kültürel miras yönetiminde uluslararası organizasyonların rolü (Kıbrıs ve Akdeniz), miras yönetiminde ve sürdürülebilirlikte başarılı uygulamalar (vaka çalışmaları) ele alınacak.

Kültürel miras bakımından zengin olan adamızda kültürel mirasın korunması ve yönetimi çokça tartışılan bir konudur. İlgili yasa ve yönetmelikler olmasına rağmen, yasa ve yönetmeliklerin, uygulama ve denetiminde farklı sorunlarla karşılaşıldığından kurultay, bu sorunlara farkındalık yaratmak ve sorunların çözümüne katkı koymak amacıyla düzenlenmektedir. Kurultay kapsamında, gündeme getirilen problemlere üniversiteler ve meslekle ilgili diğer kamu, kurum ve kuruluşların katılımı ile çözümler üretmek hedeflenmektedir. 2 gün boyunca sürecek olan kurultayda uzman 30 davetli katılımcının seçilen ana başlıklar çerçevesinde 2 ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonucu oluşan raporlar paylaşılacak.