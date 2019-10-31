LAÜ’de Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı’nın 1. Günü yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan “Kuzey Kıbrıs’ta Planlama ve Koruma Yönetimi Kurultayı”nın ilk günü 31 Ekim 2019 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda LAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras ve, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer’in açılış konuşmaları ile başladı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan LAÜ Mimarlık Fakültesi dekanı Prof. Dr. Lerzan Aras “Bugün burada yapılacak olan değerli paylaşımlar için türkiyeden ve yurt içinden farklı alanlarda aramızda bulunan bir çok bilim insanlarına kurultayımıza katılarak çok değerli bilgiler paylaşacaklarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Aras, kurultayda, “Kuzey Kıbrıs’ta Tarihsel Süreç İçerisinde Kültürel Mirasın, Koruma Bilincinin ve Yasaların Gelişimi: İlgili Kurum, Kuruluş ve Mevzuat”, “Kuzey Kıbrıs’ta Kültürel Miras Yönetiminde Sorunlar Ve Çözüm Önerileri”, “Kültürel Miras Yönetiminde Uluslararası Organizasyonların Rolü”, “Kuzey Kıbrıs’ta Kültürel Miras Yönetiminde Uygulamalar ı’nın alanlarında uzman bilim adamları tarafından ele alınacağını belirtti.

Aras, kurultay kapsamında planlama ve koruma yönetimi ile gündeme getirilen konuların üniversiteler ve meslekle ilgili diğer kamu, kurum ve kuruluşların katılımı ile çözüm üretmek amaçlandığını belirterek, 2 gün boyunca sürecek olan kurultayda uzman 30 davetli katılımcının seçilen ana başlıklar çerçevesinde 2 ay boyunca yaptıkları çalışmalar sonucu oluşan raporların paylaşılacağını ifade etti.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Başkanı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İclal Dinçer “koruma ve planlamanın yönetilmesi konusunda” yaptığı konuşmasında, koruma paradigmasını, değişimi, koruma uygulamasında yeni kavramların kapsamını ve yeni yaklaşımların neler olduğunu, uluslararası ve Türkiye örnekleri üzerinden konuşmasını gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından 1. oturumda “Kuzey Kıbrıs’ta Tarihsel Süreç İçerisinde Kültürel Mirasın, Koruma Bilincinin ve Yasaların Gelişimi: İlgili Kurum, Kuruluş ve Mevzuat” başlıklı konu ele alınarak sunuldu.

Oturum, Doç. Dr. Huriye Gürdallı (YDÜ Öğretim Üyesi) , Yrd. Doç. Dr. Bülent Kızılduman (DAÜ Öğretim Üyesi-DAKMAR Başkanı( DAÜ Kültür Mirası Araştırma Merkezi) Arkeolog , Yrd. Doç. Dr. Nurcan Gündüz (DAÜ Öğretim Üyesi, Avukat) , Yrd. Doç. Dr. Erçim Uluğ ( LAÜ Öğretim Üyesi) , Yüksek Mimar – Restorasyon Uzmanı İlkay Feridun( Eski Eserler ve Müzler Dairesi eski Müdürü, Kültürel Miras Teknik Komitesi Danışma Kurulu Koordinatörü) , Yükek Mimar Emine Reis ( Eski Eserler ve Müeler Dairesi Lefkoşa, Kültürel Miras Teknik Komitesi danışma Kurulu Üyesi), Mimar Hülya Davulcu( Şehir Planlama Dairesi Güzelyurt) katılımcılar tarafından ele alındı.

1. grubun ardından 2. Grup sunumlarını gerçekleştirildi.

2. oturumda “Kuzey Kıbrıs’ta Kültürel Miras Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri”başlıklı konu ele alınarak sunuldu. 2. Oturum katılımcıları ; Prof. Dr. Şebnem Önal Hoşkara (DAÜ Öğretim Üyesi) , Doç. Dr. Ege Uluca Tümer (DAÜ Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Asu Tozan (DAÜ Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Zihni Turkan (YDÜ Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay (LAÜ Öğretim Üyesi), Restorasyon Uzmanı Dr. Nurbanu Tosun Soyel (Turizm Planlama Dairesi), Yüksek Mimar İpek Yaralıoğlu( Mimarlar Odası Üyesi ), Mimar/İç Mimar Özge Yücesoy(Planlama ve İnşaat Dairesi), Şehir Planlama Uzmanı Ayça S. Çıralı(Şehir Plancıları Odası Temsilcisi) tarafından detaylı olarak irdelendi.

Kurultay, 1 Kasım 2019 tarihinde 09.00’da davetli konuşmacı, Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Burçe İvedi Köksal’ın açılış konuşması ile açılarak 3. ve 4. grupların sunumları ile tüm gün devam edecektir.