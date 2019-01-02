  • BIST 90.853
  • Altın 219,359
  • Dolar 5,3017
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

LAÜ’de Latin rüzgarı esti

» »
‘Latin Gecesi’ne LAÜ’de büyük ilgi
LAÜ’de Latin rüzgarı esti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Arkın Sayar’ın solistliğinde 27 Aralık Perşembe akşamı LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda “Latin Gecesi” konseri verdi.

Gecede seslendirilen; “Donde Estas”, “Ouien Sera”, “Roxanne”, “Chan Chan”, “Hiç Bana Sordun Mu?”, “Elbette”, “Oye Comova”, “Che, Her Yaşın Bir Güzelliği Var”, “Ain’t So shy”, “Moliendo Cafe”, “Fragilidad”, “La Vida Es Un Carnaval” isimli parçalar büyük beğeni topladı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, LAÜ Latin Kulübü öğrencilerinin Latin dans performansı gecede yer alarak, katılımcı konuklar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Konser sonrasında, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Feral Uyumsal Burhan gruba performanslarından dolayı teşekkür ederek, Lefkoşa Belediye Orkestrası adına İbrahim Çetiner’e çiçek takdim etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • O zanlılara 7 gün tutukluluk daha!23 Ekim 2018 Salı 14:27
  • 9. Hurma Festivali pazar günü başlıyor23 Ekim 2018 Salı 12:19
  • Gemikonağı'nda yol kestiler.. Kavga ettiler...15 Ekim 2018 Pazartesi 12:36
  • Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi gelişerek büyüyor”15 Ekim 2018 Pazartesi 12:05
  • Son Dakika: Lefke'de Aplıç kapısında hareketlilik05 Ekim 2018 Cuma 11:23
  • LTB ve YDÜ'den Surlariçi ve Haspolat'a yönelik ücretsiz İngilizce Kursu29 Eylül 2018 Cumartesi 11:03
  • ''Madenci Heykeli'' dün iki toplumun katılımıyla açılışı yapıldı24 Eylül 2018 Pazartesi 09:22
  • 60 yıl sonra onurlandırıldılar, Lefke'ye Madenci anıtı törenle açıldı23 Eylül 2018 Pazar 14:53
  • Lefke'ye Madenci Heykeli21 Eylül 2018 Cuma 08:59
  • Şefik: Lefke Kaza Mahkemesi’ni tadilat nedeniyle Güzelyurt’a taşıdık11 Eylül 2018 Salı 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti