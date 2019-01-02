LAÜ’de Latin rüzgarı esti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ve Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliğiyle Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Arkın Sayar’ın solistliğinde 27 Aralık Perşembe akşamı LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda “Latin Gecesi” konseri verdi.

Gecede seslendirilen; “Donde Estas”, “Ouien Sera”, “Roxanne”, “Chan Chan”, “Hiç Bana Sordun Mu?”, “Elbette”, “Oye Comova”, “Che, Her Yaşın Bir Güzelliği Var”, “Ain’t So shy”, “Moliendo Cafe”, “Fragilidad”, “La Vida Es Un Carnaval” isimli parçalar büyük beğeni topladı. Yoğun katılımla gerçekleşen konserde, LAÜ Latin Kulübü öğrencilerinin Latin dans performansı gecede yer alarak, katılımcı konuklar ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Konser sonrasında, Lefke Avrupa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Feral Uyumsal Burhan gruba performanslarından dolayı teşekkür ederek, Lefkoşa Belediye Orkestrası adına İbrahim Çetiner’e çiçek takdim etti.