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LAÜ’de “Liderlik” konferansı gerçekleştirilecek

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LAÜ Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek “Liderlik” konulu konferansa Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) Başkanı Pelin Tayanç Baltacı konuk konuşmacı olarak katılacak.
LAÜ’de “Liderlik” konferansı gerçekleştirilecek

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek “Liderlik” konulu konferansa Genç Girişimciler ve Liderler Derneği (JCI) Başkanı Pelin Tayanç Baltacı konuk konuşmacı olarak katılacak.

Baltacı Genç Girişimciler ve Liderler Derneği’nin projelerini öğrencilere aktaracak

104 yıldır dünyanın dört bir yanında gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak misyonunu gerçekleştirmek için faaliyetlerini sürdüren dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Junior Chamber International’ın Kuzey Kıbrıs Başkanı Baltacı tarafından LAÜ öğrencilerine derneğin projeleri hakkında detaylı bilgiler verilecek.

18-40 yaş grubundaki gençlerin üye olduğu JCI gibi oluşumlarda yer alan gençlerin kariyerlerinde ve kişiliklerinde önemli katkılar ve ayrıcalıklar sağlanıyor.

LAÜ’de gerçekleşecek “Liderlik” konferansında üniversite öğrencilerine derneğin sürdürmüş olduğu başarılı projeler hakkında bilgiler verilerek üye olma fırsatı da sunulacak.

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