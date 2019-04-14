LAÜ’de “Magarına-Bulli” öğrencilere ikram edildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından, 2.’si düzenlenen ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanan 2. Geleneksel Magarına-Bulli etkinliği LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

Kıbrıs mutfağının vazgeçilmezlerinden “Magarına-Bulli” LAÜ’lü öğrencilerin beğenisine sunuldu.

LAÜ Gastronomi Bölümü Akademisyeni Zihni Türksel eşliğinde Gastronomi Bölümü öğrencileri tarafından üniversitenin uygulama mutfağında hazırlanan “Magarina-Bulli”, LAÜ kampüsünün farklı noktalarında kurulan standlarda sıcak olarak öğrencilere ikram edildi.



Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirdiler; Ramazan Topaktaş: Tıbbi Laboratuvar Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Osmaniye’den geliyorum. Kıbrıs’a yeni gelen öğrenciler için çok güzel bir etkinlik oldu çünkü bu etkinlikler sayesinde Kıbrıs’ın yerel ürünlerini tatma fırsatı buluyoruz. Ayrıca bu tür etkinlikler

öğrencilerin sosyalleşmesini de sağlıyor.



Beyza Karagöz: Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Antalya’dan geliyorum. Sınav haftası öncesi yapılan etkinlikle Kıbrıs mutfağının bu güzel lezzetini tatma fırsatı veren üniversiteme teşekkür ediyorum.



Çiğdem Yıldırım: Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim ve Gaziantep’ten geliyorum. Güzel bir etkinlik, bu etkinlik sayesinde daha önce adını bile duymadığım bir yemeği tatma fırsatım oldu. Okulumuzun bu tür etkinlikleri düzenlemesi çok güzel, hoşuma gidiyor. Tadamadığım birçok yemeği ve merak ettiğim yemekleri bu etkinlikler sayesinde tadıyorum.



Eda Coşkun: Adana’dan geliyorum. Bu yemeği çok merak ediyordum ve bu etkinlik sayesinde tatmış oldum. Kültürel yemekleri tatmak çok iyi birşey ve okulumuzun bu tür etkinlikleri düzenlemesi bizim açımızdan çok büyük bir avantaj.

Abdullah Dönmez: Manisa’dan geliyorum. Bu tür etkinlikler sayesinde Kıbrıs’ın lezzetlerini tatmayan, deneyemeyen arkadaşlar için güzel bir fırsat sağlandı.



Fırat İnç: Gastronomi 2. sınıf öğrencisiyim. İzmir’den geliyorum. Uygulama mutfağımızda hazırlanan magarına bulliyi çok beğendim. Üniversiteme etkinliği düzenlediği için teşekkür ederim.