LAÜ’de “Mekan Algısında Disiplinlerarası Çalışma” konulu atölye çalışması yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından “Mekan Algısında Disiplinlerarası Çalışma” konulu atölye çalışması gerçekleştirildi.

Atölye çalışmasınınyürütücülüğünü, Grafik Tasarımcı Hakan Dağ, Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Selen Abbasoğlu Ermiyagil, Görsel İletişim Tasarımı Öğretim Görevlisi Derin Şirvan Işıkören ile TasarımcıDoğuş Bodamyalızade yaptı.

Ermiyagil “Atölye çalışması kapsamında interdisipliner bir çalışma ortamında mekansal algının geliştirilmesi hedeflendi”

Atölye çalışması hakkında bilgi veren Ermiyagil, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Mimarlık ve İç Mimarlık öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiğiatölye çalışması kapsamında interdisipliner bir çalışma ortamında mekansal algının geliştirilmesinin hedeflendiğini söyleyerek, bu bağlamda da çalışma alanı olarak mimarlık ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nin bulunduğu binanın, iç mekanlarının nasıl daha iyi algılanabileceğine yönelik fikirler ortaya çıkartılması konularında çalışmalar yapıldığını ifade etti. Ermiyagil, çalışmanın amacına bağlı olarak atölye çalışmasının ilk bölümünde Grafik Tasarımcı Dağ’ın, mekanın daha iyi algılanmasına yönelik olarak, mekan algısı, grafiksel ifadeler, mekanın etkisi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdiğini ifade etti. Ermiyagil, ikinci bölümde ise tasarımcı hocalar eşliğinde yürütülen atölye çalımasında öğrencilerin, Mimarlık ve İletişim Bilimleri Fakültesi’nin bulunduğu binanın, iç mekan algısının geliştirilmesine yönelik tanımlanan alanlara, atölyenin içeriğinde yer alan temaya uygun tasarım önerisi geliştirdiğini belirtti.



Ermiyagil, “Atölye çalışması deneyimlerinden çıkan sonuç, mekanların kendi içlerinde yaşanan, uygulanan aktivitelere uygun tasarımlar olarak düzenlenmesinin bir gereklilik olduğu ve tasarımların algıya büyük etkisinin olduğudur. Aynı zamanda mekanların karşı tarafa istenilen mesajı aktarabilmesi için mekan algısının önemi ortaya çıkmıştır” dedi.

Ermiyagil: “Atölye çalışmasının en önemli kazanımlardan biri öğrencilerin farklı disiplinlerdeki tasarımcılarla nasıl birlikte çalışabileceklerini öğrenmiş olmaları”

Ermiyagil, etkinlik sonunda en önemli kazanımlardan birinin öğrencilerin farklı disiplinlerdeki tasarımcılarla nasıl birlikte çalışabileceklerini öğrenmiş olmaları, mekanların algılanmasında yapmaları gerekenler ve tasarım sürecinde hızlı düşünerek tasarımlarıyla karşı tarafa neler aktarabilecekleri, kendi mesleklerinin değerini bilmeleri, mesleklerinde yapabileceklerini öğrenmeleri olduğunu belirtti. Aynı zamanda Ermiyagil, öğrencilerin günlük hayatlarında kullanmış oldukları mekanların nasıl algıladıkları konusunda farkındalık kazandığını, algının kendi tasarımlarıyla nasıl gelişip, değişebileceğini öğrendiklerini ve kendi eğitim aldıkları bölümlerinin nasıl algılanmasını istediklerine dair fikirlerini ortaya koyma şansı bulduklarını söyledi.