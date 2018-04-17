LAÜ’de “Merkez Bankacılığında Yeni Gelişmeler”konulu konferans gerçekleşti

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü tarafından düzenlenen “Merkez Bankacılığında Yeni Gelişmeler”konulu konferansa, KKTC Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ramadan Erkiner konuşmacı olarak katıldı

Erkiner: Merkez bankaları siyasi müdahalelerden uzak, yasalarla çalışan ve bağımsız olan yapılardır

KonferanstaMerkez Bankacılığı nedir, Tarihsel Süreç İçinde Merkez Bankacılığı,Merkez Bankalarının Görev ve Faaliyetleri, Merkez Bankacılığında Yeni Gelişmeler konularında sunum gerçekleştiren Erkiner, Merkez Bankasını (rezervbankası, para otoritesi), para politikalarından sorumlu olarak görevlendirilen, bir ülkeninbanka işlemlerini yürüten en üst kurum olarak tanımladı. Merkez Bankalarının temel amacının, bir ülkenin para biriminin ve para arzının istikrarının sürdürülmesini sağlamak ve finans istikrarının üst seviyelere çıkartılması olduğunu söyleyen Erkiner, “Merkez Bankaları siyasi müdahalelerden uzak, yasalarla çalışan ve bağımsız olan yapılardır” dedi.

KKTC’de 1983 yılına kadar Merkez Bankasının bulunmadığını söyleyen Erkiner, bankacılık işlemlerini TC Ziraat Bankası’nın yürüttüğünü belirtti. KKTC Devleti’nin kurulması sonrasında bankaların çoğalması,banka denetimlerinde Maliye Bakanlığı’nın yetersiz kalmaya başlaması, Merkez Bankası’nın kurulmasını zorunlu hale getirdiğini ifade eden Erkiner, “Bu noktadan hareketle 6 Mayıs 1983 tarihinde yasası kabul edilen KKTC Merkez Bankası 6 Haziran 1984’te 43 çalışanı ile faaliyetine başlamıştır” dedi.

Erkiner: Görev ve faaliyetler, ekonomik gelişmişliğe ve sosyal yapıya göre ülkeden ülkeye farklılıklar gösterir

Erkiner, “Merkez Bankası görev ve faaliyetleri, ekonomik gelişmişliğe ve sosyal yapıya göre ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. Zengin ve serbest piyasa düzenine sahip ülkelerde büyük ölçüde piyasadaki para hacmini ve banka sistemini denetlemekle kalırken, az gelişmiş ülkelerde Merkez Bankaları ülkenin kalkınmasına yönelik çok daha geniş fonksiyonlar üstlenmektedirler” dedi.

Erkiner, 2008 krizi sonrası krizin derinliği ve yayılma potansiyeli anlaşıldıkça Merkez Bankacılığı ile ilgili neoliberal paradigmanın temel varsayımlarınıntartışmaya açıldığını, kriz sonrasında ulusal ekonomi yönetimleri ve Merkez Bankalarının, finansal regülasyon ve ekonomik büyümenin desteklenmesi gibi alanlarda daha fazla politika üretmeleri gerektiği bilincine vardıklarını ifade etti. Özellikle yükselen ekonomilerde, Merkez Bankalarının para politikalarını tasarlarken oldukça yenilikçi araçlar ve yaklaşımlar geliştirme yoluna gittiklerini söyleyen Erkiner, bu anlamda “Kalkınmacı Merkez Bankacılığı” olarak adlandırılabilecek yeni nesil Merkez Bankacılığının doğduğunu söyledi. Erkiner, bu yeni yaklaşımların ekonomik büyümeyi, istihdamı, yatırımı, finansal istikrarı ve yapısal dönüşümü de aynı anda önemsediğini belirtti. Konferansın sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bankacılık ve Finans Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Osman Aziz Altay tarafından Erkiner’e teşekkür belgesi takdim edildi.