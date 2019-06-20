LAÜ’de mezuniyet heyecanı başladı

Protokol konuklarının onurlandıracağı 2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, akademisyenlerin ve mezunların yerlerini almaları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tören açılış konuşmalarıyla başlayacak. Tören akışı, onur konuklarının fakülte birincilerine diploma ve ödüllerinin takdimi ile devam edecek.

Tören, veliler ve mezun öğrenciler onuruna düzenlenecek kokteyl ile son bulacak

Mezun olmaya hak kazanan öğrencilere diplomalarının verilmesi ile devam edecek törende, öğrencilerin eğitimleri boyunca heyecanla beklediği kep atımı havai fişek gösterisi eşliğinde yapılacak. Tören programı mezun öğrenciler ve velileri onuruna düzenlenecek mezuniyet kokteyli ile son bulacak.