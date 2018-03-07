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LAÜ’de “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” konulu panel düzenlenecek

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LAÜ’de “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” konulu panel düzenlenecek
LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği tarafından “Nedenleri ve Sonuçlarıyla Diyabet” konulu panel düzenlenecek. Panel LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda, 13 Mart 2018 tarihinde saat 09:00’da gerçekleşecek.

Panelin açılış konuşmasını Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak yapacak.Moderatörlüğünü Beslenme ve Diyetetik Bölüm BaşkanıProf. Dr. Nevin Aktaş’ın yapacağı panelde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uz. Dr. Hasan Sav “Hipoglisemi ve Ötesi”, Yrd. Doç. Dr. Tuba Çiğdem Günebak “Diyabet Kapıda... Ne yapmalı?”, Yrd. Doç. Dr. Nazal Bardak “Beslemenin Diyabeti Önlemedeki Yeri”konuları hakkında katılımcılara çeşitli bilgiler aktaracaklar.

İkinci oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak’ın gerçekleştireceği panelde, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Dr. Umut Maraşuna “Ara Öğün Gerekli mi? Nerede? Ne Zaman?”, Yrd. Doç. Dr. Anıl Evrim Güngör “Diyabetin Getirdikleri-Götürdükleri”, Dr. Nuray Elibol “Egzersiz ve Etkileri” konuları hakkında katılımcılara bilgiler verecekler.

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