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LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı

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LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı
LAÜ’de “Neşeli Cumartesiler” başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” etkinlik serileri ilki yoğun katılım ile gerçekleşti. LAÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Cumartesiler etkinlik serisinin ilki 3 Aralık 2022 Cumartesi günü yapıldı.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nun katkılarıyla gerçekleşecen etkinlikte gün boyu müzik, süpriz etkinlikler ve performanslar yer adı.

Atölyeler yoğun ilgi gördü

LAÜ öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşecen etkinlikler saat 12:00’de başladı. Etkinlik  programında Sinema, Mustafa Tozakı ile Karikatür ve Porte Çizimleri, Fotoğraf Çekim Teknikleri Atölyesi, Baskı Teknikleri Atölyesi, Venedik Maskeleri Atölye Çalışması, Dünya Mutfağından Lezzetler ve DJ Crymez’in performansı yer aldı.

Birbirinden farklı etkinliklere katılma imkanı bulan öğrenciler akademisyenleri eşliğinde neşeli bir gün geçirmenin yanında çeşitli atölyelere katılarak farklı branşlarda deneyimler elde ettiler. 

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