LAÜ’de Nur Fettahoğlu sevenleri ile buluştu

Fettahoğlu: Dizi ve sinema oyuncusu olmaktan dolayı çok mutluyum

LAÜ’de yoğun bir ilgi gören söyleşi programında Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Mahidevran Sultan karakteriyle gönüllere taht kuran Nur Fettahoğlu, “Dizi ve sinema oyuncusu olmaktan dolayı çok mutluyum. Böylelikle sizin gibi değerli insanlarla tanışıyorum” dedi. Hayatı boyunca hep oyuncu olmak istediğini vurgulayan Fettahoğlu, “Çocukluğumda da sürekli bir metin alıp kardeşimle birlikte onun skeçlerini yapardık. Oyunculuk hep içimde vardı hayallerime koştum ve oyuncu oldum” dedi.

Fettahoğlu “Şanslı insanlardanım. Dilerim hepiniz hayallerinize ulaşırsınız”

Mesleğe nasıl başladığını anlatan Fettahoğlu, bankada çalıştığını ve oradan ayrıldıktan sonra borsa muhabiri olduğunu söyledi. Borsa muhabiriyken bir menajer ile tanıştığını ve o sayede oyuncu olduğunu dile getiren Fettahoğlu, “Hep oyuncu olmak istiyordum ama o şans önüme sunulmasaydı belki oyuncu olamayacaktım. Şanslı insanlardanım. Dilerim hepiniz hayallerinize ulaşırsınız” dedi. Oyunculuk hayatında hasta bir kadını canlandırmak istediğini söyleyen Fettahoğlu, “Onlara siz güçlüsünüz ve herşeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hangi hastalık olursa olsun siz kendinizi var edebilirsiniz mesajını vermek istiyorum” dedi. Kardeş Çocukları dizisinde Umay karakteri ile hayranlarını ekrana kilitleyen Fettahoğlu, Umay karakteri ile ilgili birçok soruyu içtenlikle yanıtladı.

Samimi geçen söyleşinin ardından Fettahoğlu, “Sizinle birlikte olmak şahane bir duygu, çok güzel bir enerjiniz var ve burada olmaktan çok mutluyum” diyerek, öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Söyleşinin sonunda, Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen tarafından Fettahoğlu’na Kıbrıs kültürünü yansıtan hatıra plaketi takdim edildi.