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LAÜ’de öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı

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LAÜ’de öğrenci kulüpleri tanıtımı yapıldı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı tarafından organize edilen “LAÜ Öğrenci Kulüpleri Şenliği”LAÜ Plaza Alanı’nda gerçekleştirildi.

Kulüpler, yeni kayıt olan öğrencilere faaliyetlerini ve amaçlarını tanıtarak,sosyal ve kültürel yönü güçlü, yardımlaşma duygusu yüksek, bireysel ve takım halinde çalışabilecek yeni kulüp üyeleri kazandı.

Öğrenci Kulüplerine İlgi Büyüktü

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kulüp tanıtım etkinliğinde, kulüp üyeleri yeni üyeleri ile sosyalleşme fırsatı yakaladı. Öğrenciler ilgi duydukları alanlar ile ilgili daha fazla bilgilenmek,sosyo-kültürel ve mesleki açıdan kendilerini geliştirmek, kendilerini ifade etme becerisi kazanmak, boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmak amacıyla kulüplere üye oldu.
Öğrenci Kulüpleri Şenliğiile ilgili öğrenciler, duygularını ve düşüncelerini dile getirdiler;

Gazi Avdal: Hukukta Gelişim ve Kariyer Kulübü’nde başkan yardımcısı olarak görev alıyorum. Kulüp olarak amacımız diğer kulüplerden farklılaşmak. Bunu da sadece hukuk alanında konferanslar düzenleyerek değil, hukuki gelişim ve tecrübe edinebilmemiz için sanal duruşmalar, hukuki yarışmalar ve bilgi yarışmaları düzenleyerek yapıyoruz. Böylelikle mesleğimizle ilgili daha tecrübeli ve deneyimli bir şekilde mezun oluyoruz. Üniversitemize bize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Tuğçe Küçük: Okul Öncesi Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencisiyim. Okulumuza bize kulüp kurma şansı verdiği için teşekkür ederiz. Ben  Dergi Kulübü’ne üyeyim ve burada olmak çok güzel. Farklı dallardaki kulüplerin, birlikte aynı çatı altında biraraya gelmesi beni çok mutlu ediyor.

Selahattin Öztürk: Özel Eğitim Kulübü olarak yetersizliği olan çocuklar için etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinliklere gönüllü olanları davet ediyoruz. Ne kadar çok üyeye sahip olursak o kadar çok insana hitap etmiş oluruz. Yıl içerisinde düzenleyeceğimiz kulüp etkinliklerimizdesadece Özel Eğitim öğretmenleri ve öğrencileri değil,diğer bölümdeki arkadaşlarımız ve hocalarımızın da aramızda olmasını temenni ediyorum.

Barış Odabaş: İnşaat Mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. İnşaat Mühendisliği Kulüb başkanıyım. Kulübümüzün amacı İnşaat Mühendisliği okuyan öğrenci arkadaşlarımızın mesleki açıdan kendilerini, mesleğe başlamadan geliştirmeleri, mesleğini daha yakından tanımaları ve iş hayatına ön hazırlık yapmalarıdır.

Kaan Utku Özçakır: Psikoloji son sınıf öğrencisiyim. Elektronik-Spor Kulubü başkanıyım. Geçen sene yaptığımız gibi bu sene de ödüllü turnuvalar yapmayı düşünüyoruz. Dünyada gelişen sporlar arasında elektronik spor bulunuyor. Okulumuzda farklı girişimlerde bulunmak için çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bize destek olduğu için LAÜ’ye teşşekkür ediyorum.

Burhan Özgel: LAÜ tiyatro kulübü olarak okulda aktif bir kulübüz. Aralık ayındanitibaren oyunlarımız başlayacak. 18 Mart’ta oyunumuz olacak ve aynı zamanda  bahar şenliklerinde de güzel etkinliklerimiz olacak herkesi bekliyoruz.

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