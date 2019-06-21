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LAÜ’de öğrenci kulüplerinin tanıtımı yapıldı

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Kulüpler yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri hakkında bilgi aktardı
LAÜ’de öğrenci kulüplerinin tanıtımı yapıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne  bağlı 29 kulüp “Yıl Sonu Kulüpler Şenliği”nde amaçlarını ve faaliyetlerini tanıtarak, yeni kulüp üyeleri kazandı. Sağlıktan spora, doğadan bilime birçok konu hakkında etkinlik düzenleyen kulüpler, LAÜ Plaza Alanı’nda hazırladıkları farklı gösterileri sundular.

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Öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre kulüplerde aktif bir şekide yer almaları sağlandı

   Yeni kurulan Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi’ni tanıtmak, öğrencilerin ilgi duydukları alanlara göre kulüplerde aktif bir şekide yer almalarını sağlamak, kulüplerarası bir sinerji yaratmak, öğrencilerin kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen şenliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

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   Etkinlikte, kulüp standlarını ziyaret eden öğrencilere kulüplerin yıl boyunca yaptıkları faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca Kitap Kulübü tarafından ilk kez yayınlanan Dem Dergisi’nin sunumu, Mimarlık Kulübü tarafından kıyafet tasarımlarının defilesi, Latin Dans Kulübü tarafından Latin Dans gösterisi,  Tiyatro Kulübü tarafından  hazırlanan oyunların sahne sunumu, Santranç Kulübü tarafından ise Mini Turnuva gerçekleştirildi.

   Öğrenciler, organizasyon ve proje yönetimi konusunda kendilerini geliştirip üye oldukları kulüplerin düzenlediği organizasyonlarda görev alarak, sosyalleşme fırsatı buluyorlar.

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