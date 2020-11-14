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LAÜ'de "Pandemi Sürecinde Şiddet" konulu panel düzenlendi

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlendi.
LAÜ'de "Pandemi Sürecinde Şiddet" konulu panel düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlendi.

  Panelde, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray “Acil Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Öğretim Üyeleri ve Üniversite Öğrencileri”, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör “Pandemi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Çocuklar”, Yrd. Doç. Sultan Şehitoğlu “Pandemi ve İzolasyon Sürecinde  Kadınlar ve Yaşlılar”  ile Öğretim Görevlisi Beliz Köroğlu  “Pandemi ve Sosyal İzolasyonun Bireyler Üzerindeki Etkileri” ve Dilem Öke “Acil Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde İlk ve Orta Öğretim” konularında sunum gerçekleştirdiler.

   Pandemi Sürecinde Şiddet isimli online konferans ile ilgili bilgi veren Psikoloji Bölüm Başkanı Okray, “Her ne kadar da pandemi süreci bizi alışık olduğumuz yüz yüze konferanslardan mahrum bıraksa da LAÜ Psikoloji Bölümü olarak herhangi bir engel tanımadan her yıl düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimize devam etmekteyiz” diyerek konferans ile pandemi sürecinde çocuk, ergen, yetişkinler ve özellikle yaşlıların bu süreçte yaşadığı farklı şiddet türleri ve risklerinin yanı sıra ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bu süreçte yaşadıkları güçlüklere dikkat çekildiğini vurguladı.

   Okray, çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen online konferansta öğrencilerden alınan geribildirimler de konferansın onlar için aktif katılım sağlayabilmeleri ve sürecin psikolojik etkilerini daha detaylı bir şekilde dinlemeleri bakımından çok faydalı olduğunu dile getirdi.

   Okray Psikoloji Bölümü tarafından Aralık ayı içerisinde de Psikososyal Krizlerde (Deprem, pandemi, yangın vs)  sıklıkla yaşanılan Ruh Sağlığı Bozuklukları ve baş etme stratejilerinin tartışılacağı ikinci bir online konferans düzenleneceğini ve arzu eden herkesin online bir şekilde konferansa katılabileceği bilgisini vererek sözlerini tamamladı.

 

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