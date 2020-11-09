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LAÜ’de “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel düzenlenecek...

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel düzenlenecek.
LAÜ’de “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel düzenlenecek...

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Pandemi Sürecinde Şiddet” konulu panel düzenlenecek. Panel 12 Kasım 2020 tarihinde 11:00-13:00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak gerçekleşecek.

  Panelde, Psikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Zihniye Okray, Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Sultan Okumuşoğlu, Yrd. Doç. Dr. Cemaliye Direktör ile Öğretim Görevlileri Beliz Köroğlu ve Dilem Öke “Pandemi Sürecinde Şiddet” konusunu farklı boyutları ile ele alacaklar.

   Konuşmacılar panelde, “Acil Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde Öğretim Üyeleri ve Üniversite Öğrencileri”, “Pandemi ve Sosyal İzolasyon Sürecinde Çocuklar”, “Pandemi ve İzolasyon Sürecinde  Kadınlar ve Yaşlılar”, “Pandemi ve Sosyal İzolasyonun Bireyler Üzerindeki Etkileri”, “Acil Uzaktan Eğitime Geçiş Sürecinde İlk ve Orta Öğretim” konularında detaylı bilgiler aktaracaklar. 

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