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LAÜ’de “Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” konulu konferans

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LAÜ’de “Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” konulu konferans
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından “Paramedik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi” konulu konferans düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa, Yrd. Doç. Dr. Suphi Türkmen ve Mehmetali Önal konuşmacı olarak katıldı.   

Türkmen:  Paramedik mesleği çok güncel bir konu
Paramedik mesleğinin kurulmasınakatkı sağlayan Türkmen, öncelikle bu mesleğin tarihine değindi. İlk olarak KanadaCambridgeÜniversitesi ile anlaşma yapıldığını, 1993 yılında Kanada’da yüksek hemşire Semra Çelik’in eğitime alındığını ve Türkiye’de ilk paramediğin Çelik olduğunu dile getirdi.1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’ne ilk paramedik programının açıldığını belirten Türkmen, programı ilk verenlerdenolduğunu söyledi.

Paramedikmesleğiningeldiği noktaya değinen Türkmen: “2000’li yıllara kadar 2-3 okulda paramedik programları varken şu anda Türkiye’de  465 tane eğitim kurumda paramedik eğitimi verilmektedir” dedi.
Türkmen, paramedik mesleğinin gelişimi konusunda ilk defa sunum yaptığını ve  bunu LAÜ öğrencileri ile paylaştığını dile getirdi.

Önal: 2000’li yıllarda Türkiye’de paramedik mesleğinin ne olduğu bilinmiyor
Paramedik mesleğinin ne olduğu konusunda ve paramedik mesleğini hak ettiği yere getirmek için idealist bir şekilde çalışmalarına başlayan Önal, ilk olarak Acil Tıp Derneği adı altında bir komisyonda aktif olarak görev aldığını ve paramedik mesleğini sağlık sektörüne anlatmaya ve tanıtmaya başladığını dile getirdi.

Türkiye’deki Paramedik Derneği’nin kurucu üyelerinin arasında olan Önal, Paramedik Derneği’nin 2000 yılında kurulduğunu ve Türkiye’de sözü geçen önemli dernekler arasında yerini aldığını dile getirdi.Önal, 2013 yılından itibaren üniversitelerde paramedik programlarının açılmakta olduğunu ve mezun sayılarının arttığını söyledi. 

Önal:2002’de Kıbrıs’a ilk paramedik olarak geldim ve mesleği tanıtma konusunda Kıbrıs’ta  zorluklar yaşadım

Önal, ilk olarak sağlık sektörüneparamedik mesleğini tanıtmaya çalıştıklarını ve tanıtmada başarılı olduktan sonraparamedikleri 112 sistemine dahil ettiklerini dile getirdi. Önal, 2017’nin Temmuz ayında Paramedik Derneği’ninKKTC’de kurulduğunu ve çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ettirerek paramediğin Türkiye’de kazandığı prestiji ve kaliteyi buradada aynı şekilde  ambulanslara kazandırmak istediğini belirtti.

Önal:“Paramedik Derneği’nin misyonu,acil tıp hizmetleri sistemi içerisinde önemli bir yer tutan hastane öncesi acil bakımı geliştirme için çalışmalar yapmak, paramedik mesleğinin ve paramediklerin mesleki satndartlarını belirlenmesine ve gelişmesine destek olmaktır. Vizyonu iseKKTC’deki tüm paramedikleri bir çatı altında toplamak ve dünyada hastane öncesi acil bakım konusunda önder bir kuruluş olmaktır” dedi.
Konferansın sonunda, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüYrd. Doç. Dr. Besim Özyeltarafından Türkmen ve Önal’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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