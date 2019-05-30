LAÜ’de Ruanda anma programı düzenledi

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından, Ruanda Soykırımı’nın 25’inci yıldönümünde anma programı ve Raunda tanıtım etlinliği gerçekleştirildi.

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen anma programı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve Ruanda Ulusal Marşı’nın okunması ile başladı. Soykırımla ilgili video gösteriminin yer aldığı etkinlikte, KKTC’nin çeşitli üniversitelerinden gelen Ruandalı öğrenciler biraraya geldi.

Öğrenciler anma programında soykırımla ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Derrick Ivan Mucyo: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinlik, hayatını kaybeden insanlarımız için bir saygı göstergesi olmakla birlikte bu olayı bütün Dünya’ya göstermek ve bir daha tekrarlanmaması mesajını vermeyi içermektedir. Çeşitli kültürlerin yer aldığı LAÜ’de Ruanda’yı tanıtmak bizim için bir onurdur ve bizim için büyük bir öneme sahiptir.

Ariane Nkurunziz: İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinliğin asıl amacı 1994 Ruanda soykırımında hayatını kaybeden insanları anarak ve saygı göstererek, bu üzücü olayı unutmamaktır. Ülkemizi burda temsil etmek önemlidir. Bu etkinlik sayesinde ülke olarak nereden nereye geldiğimizi gösterme fırsatı bulduk. LAÜ’ye uluslararası öğrencilere gösterdikleri destekten ve bu tür etkinlikleri yapmaya teşvik ettikleri için teşekkür ederim.

Clement Kabanda: Çevre Bilimleri yüksek lisans öğrencisiyim. Bu etkinlik ile birlikte 25. anma yılında diğer ülkelerin ve dünya toplumunun ülkemizde yaşanan bu trajedi için bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler ülkemizi tanıtmak bize yardımlaşmayı ve geleceğimizi inşa etmeyi sağlamaktadır. Bu etkinliğin bir parçası olan LAÜ’ye katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik.

Mary Grace Uway: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. 1994’de katliamında hayatını kaybeden insanları anıyoruz ve tarihimiz hakkında bilgi verip bir daha bu olayın tekrarlanmaması vurgusunu yapıyoruz.

Ines Fiona Ikuzwe: İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinlikle birlikte 1994 Ruanda katliamında hayatını kaybeden insanları saygıyla andık ve genç jenerasyonun düşüncelerini dinledik. Bu etkinlikle vurguladığımız şey, aynı olayın diğer ülkelerin de başına gelebileceği ve bundan dolayı her zaman barışı desteklememiz gerekmektedir. Bu organizasyonu destekleyen üniversitemize çok teşekkür ederiz.