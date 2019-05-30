  • BIST 89.175
  • Altın 242,058
  • Dolar 5,8770
  • Euro 6,5442
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 42 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 42 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LAÜ’de Ruanda anma programı düzenledi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından, Ruanda Soykırımı’nın 25’inci yıldönümünde anma programı ve Raunda tanıtım etlinliği gerçekleştirildi.
LAÜ’de Ruanda anma programı düzenledi

LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen anma programı, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve Ruanda Ulusal Marşı’nın okunması ile başladı. Soykırımla ilgili video gösteriminin yer aldığı etkinlikte, KKTC’nin çeşitli üniversitelerinden gelen Ruandalı öğrenciler biraraya geldi.

img_7542-(1).jpg

   Öğrenciler anma programında soykırımla ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdiler:

Derrick Ivan Mucyo: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinlik, hayatını kaybeden insanlarımız için bir saygı göstergesi olmakla birlikte bu olayı bütün Dünya’ya göstermek ve bir daha tekrarlanmaması mesajını vermeyi içermektedir. Çeşitli kültürlerin yer aldığı LAÜ’de Ruanda’yı tanıtmak bizim için bir onurdur ve bizim için büyük bir öneme sahiptir.

Ariane Nkurunziz: İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinliğin asıl amacı 1994 Ruanda soykırımında hayatını kaybeden insanları anarak ve saygı göstererek, bu üzücü olayı unutmamaktır. Ülkemizi burda temsil etmek önemlidir. Bu etkinlik sayesinde ülke olarak nereden nereye geldiğimizi gösterme fırsatı bulduk. LAÜ’ye uluslararası öğrencilere gösterdikleri destekten ve bu tür etkinlikleri yapmaya teşvik ettikleri için teşekkür ederim.

Clement Kabanda: Çevre Bilimleri yüksek lisans öğrencisiyim. Bu etkinlik ile birlikte 25. anma yılında diğer ülkelerin ve dünya toplumunun ülkemizde yaşanan bu trajedi için bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu etkinlikler ülkemizi tanıtmak bize yardımlaşmayı ve geleceğimizi inşa etmeyi sağlamaktadır. Bu etkinliğin bir parçası olan LAÜ’ye katkılarından dolayı  çok teşekkür ederiz.  Bu etkinlik sayesinde kendimizi evimizde gibi hissettik.

Mary Grace Uway: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisiyim. 1994’de katliamında hayatını kaybeden insanları anıyoruz ve tarihimiz hakkında bilgi verip bir daha bu olayın tekrarlanmaması vurgusunu yapıyoruz.

Ines Fiona Ikuzwe: İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Bu etkinlikle birlikte 1994 Ruanda katliamında hayatını kaybeden insanları saygıyla andık ve genç jenerasyonun düşüncelerini dinledik. Bu etkinlikle vurguladığımız şey, aynı olayın diğer ülkelerin de başına gelebileceği ve bundan dolayı her zaman barışı desteklememiz gerekmektedir. Bu organizasyonu destekleyen üniversitemize çok teşekkür ederiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de 4. Tasarım Haftası Bauhaus’u hatırlamak temasıyla düzenlendi22 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • LAÜ’den Büyük Başarı19 Mayıs 2019 Pazar 16:19
  • Nursevivor yarışmasında birincilik Lefke Avrupa Üniversitesi’nin16 Mayıs 2019 Perşembe 14:42
  • Nil Karaibrahimgil Lefke'de konser verecek14 Mayıs 2019 Salı 15:35
  • LAÜ’de “Biyomedikal Sektöründe Mühendislerin Çalışma Konuları ve Uygulamaları” konuşuldu12 Mayıs 2019 Pazar 15:44
  • LAÜ’de “2.Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenlendi09 Mayıs 2019 Perşembe 15:56
  • LAÜ’de Nur Fettahoğlu sevenleri ile buluştu08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:01
  • Tümer Metin LAÜ’nün konuğu oluyor07 Mayıs 2019 Salı 12:07
  • Ünlü tiyatro oyuncuları LAÜ’de tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak06 Mayıs 2019 Pazartesi 15:27
  • Ünlü tiyatro oyuncuları LAÜ’de tiyatroseverlerle keyifli dakikalar yaşatacak03 Mayıs 2019 Cuma 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti