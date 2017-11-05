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LAÜ’de “Ruanda Kültür Günü” kutlandı

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LAÜ’de “Ruanda Kültür Günü” kutlandı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından organize edilen “Ruanda Kültür Günü” çeşitli etkinliklerle LAÜ plaza alanında gerçekleştirildi. 

Etkinlik günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından başladı. Ruanda Kültür günü programında; Ruanda’ya özgü kültürel müzikler eşliğinde öğrencilerin çeşitli dans gösterileri, yöresel kıyafetlerin tanıtıldığı kültürel geçişler, kültürel yemeklerin sunumu ve ikramı yapıldı.

KültürGünü ile ilgili Ruandalı öğrenciler,duygularını ve düşüncelerini dile getirdiler;
Festus Maniriho: Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasi bölümünde doktora öğrencisiyim. Bölümde çalışmaktan çok keyif alıyor ve aynı zamanda her geçen gün burada yeni bir şeyler öğreniyorum.  LAÜ ailesinin bir parçası olduğumu hissediyorum. Bu güzel organizasyon için LAÜ’ye minettarım. 

Steven Bazatsinda:  Kuzey Kıbrıs’a geçen yıl Sakarya Üniversitesi’nden geldim. ODTÜ’ de misafir öğrenciyim. Ruandalı kardeşlerimi desteklemek için bugün buradayım. Ruanda kültürünü tanıtmanın Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören tüm Ruandalı öğrencilerin önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Kuzey Kıbrıs’ı ve halkını çok sevdim.  Özellikle bugün bize LAÜ tarafindan gösterilen misafirperverlik çok memnuniyet duydum.

Alain Christel Mizero: Mimarlık 4. sınıf öğrencisiyim. Bu organizasyonun bir parçası olmak beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Yurt dışında okumanın güzel ve bir o kadar da önemli yanı, kendi ülkemizi öğrenci arkadaşlarımıza tanıtmamız ve başka ülkelerin kültürlerini tanımamız.  İşte bugün biz de kendi ülkemizi tanıtıyoruz ve bundan gurur duyuyoruz.  LAÜ’lü olmaktan dolayı çok mutluyum. 

Joella Umutesi: Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. LAÜ’nün bu etkinlikleri desteklediğini görünce Ruanda olarak biz de yer almak istedik.Organizasyonu iki hafta içerisinde toparlayıp düzenledik.  Komitede farklı dallar organize ettik ve her dala bir sorumlu öğrenci koyduk.

Bu dallar şöyle: Sahne performansları, tanıtım standları, müzik ve teknik işler yemek standları, genel koordinatörlük dalı. Bugün Ruanda kültür günü ve biz Ruandalılar üniversitemizdeki arkadaşlarımıza Ruanda kültürünü yaşattığımıza inanıyorum.

Karolina Kolarova: Çek Cumhuriyeti’nden geliyorum. Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencisiyim. Ben LAÜ Uluslararası Öğrenciler Kulübü Başkanı olarak bugün bu güzel organizasyona destek vermeye  ve organizasyonun bir parçası olmaya geldim.  LAÜ 75 farklı ülkeden gelen öğrenciyi bünyesinde barındırıyor ve her birimizin farklı bir kültürü var.

Bu kültürleri tanımak ve kendi kültürümüzü arkadaşlarımıza ve Kuzey Kıbrıs’a tanıtmak çok önemli ve aynı zamanda da eğlenceli. Etkinliğe diğer üniversitelerden ve kendi üniversitemizden arkadaşlarımızın yoğun katılım oldu. LAÜ’ye kulübümüze ve organizasyonumuza  destek verdiği için çok teşekkür ederim.  

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