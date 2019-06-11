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LAÜ’de Sanat Günleri yapıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mimarlık Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü tarafından Sanat Günleri kapsamında konferans ve atölye çalışması düzenlendi
LAÜ’de Sanat Günleri yapıldı

Sanat ve tasarım alanında uzmanlaşmış sanatçıları ve tasarımcıları öğrencilerle buluşturarak, sanatsal üretimi ve paylaşımı artırmayı amaçlayan etkinliğe, Yrd. Doç. Dr. Mine Okur ve Dr. Gökhan Okur katıldı.

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Öğrencilere  Kıbrıs temalı video oyunu gösterildi

 

   “Video Oyunlarında Grafik Tasarım” konusunu ele alan Yrd. Doç. Dr. Mine Okur, günümüzde önemli bir pazar payı olan, teknolojinin ilerlemesi ile günden güne daha da gelişen ve büyüyen bir sektör olan Video Oyunlarının arka planında yer alan grafik tasarımın üstüne düşen görevleri öğrencilerle paylaştı. Bu oyunların tasarım sürecinde grafik tasarımcının rolü, hangi etaplarda yer aldığı ve diğer hangi disiplinlerle etkileşimde olduğunu dünyaca ünlü oyun örneklerinden esinlenerek ayrıca kendi tasarladığı Kıbrıs temalı video oyununu göstererek öğrencileri bilgilendirdi.   

 

Farklı malzemeler kullanılarak harf biçimlendirme teknikleri öğrencilere sunuldu

 

   Dr. Gökhan Okur  tipografi üzerine öğrencilerle söyleşi gerçekleştirerek, tipografinin tarihi gelişimi, yazının önemi ve her harfin nereden nasıl günümüze taşındığı konusunda detaylı bilgiler aktardı. Farklı malzemeler kullanarak harf biçimlendirme tekniklerini öğrencilere gösteren ve uygulamalar yaptıran Okur, büyük boy fırçadan ince kesik uçlu fırçalara, bambudan ipliğe çok çeşitli malzemeler ile harflerin nasıl biçimlendirilebileceğini ve sanatsal estetiğin yazıdaki önemi üzerine detaylı bilgiler aktardı.

 

 Etkinlik sonrasında katılımcılara belgeleri Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Vedat Çağanağa tarafından takdim edildi.

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