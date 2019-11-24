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LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi

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LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi
LAÜ’de Santranç Turnuvası düzenlendi

Lefke Avrupa Üniveristesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi ile Santranç Kulübü tarafından “Santranç Turnuvası” düzenlendi. LAÜ Spor Salonu’nda tüm gün süren etkinlikte öğrencileri satranç oynamaya teşvik etmek, öğrenciler arası kaynaşmayı sağlamak, vize sınavları öncesi moral bulmak amaçlandı.

   LAÜ öğrencileri arasında oyuncuların eşleşmesi ile başlayan santranç turnuvası, santranç müsabakalarının yapılması, fotoğraf çekimi ve kupaların takdimi ile son buldu.

  34 öğrencinin katılım gösterdiği turnuvada birinciliği Abdul Shakoor Nasiri, ikinciliği Tafadzwa Ellmom Nhundu, üçünlüğü Emir Çınar aldı. Dereceye giren öğrencilere kupalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı takdim etti.

 

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