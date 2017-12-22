LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından, ‘21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’ nedeniyle “Şehitlerimize Saygı” adlı bir anma töreniyapıldıve “Acılı Yıllar” konulu bir fotoğraf sergisi açıldı.

Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saadettin Yıldız, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı anma programında, saygı duruşunda bulunulup, İstiklâl Marşı’nın söylenmesinin ardından program, LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. İhsan Tayhani’nin açılış konuşması ile başladı.

Tayhani: 21 Aralık 1963, Kıbrıs Türkününvaroluş mücadelesinde önemli bir tarihtir

Tayhani, 1955-1964 yılları arasındaki süreçte yaşananlar hakkında bilgiler vererek, “21 Aralık 1963 Kıbrıs Türkününvaroluş mücadelesinde önemli bir tarihtir” dedi.Kıbrıs tarihinin iyi anlaşılması açısından Lefkoşa’da bulunan Barbarlık Müzesi’nin ziyaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Tayhani,21 Aralık’tan 25 Aralık’a kadar devam eden üç dört günün bilançosunun ağır olduğunu, 200 Kıbrıslı Türkün hayatını kaybettiğini, 1000 civarında kişinin yaralandığını, 30 Türk köyüne saldırı yaıldığını, 5000 kadar bombalı eylem gerçekleştirildiğini söyledi. Tayhani, 21 Aralık 1963’te başlayıp, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’na kadar 11 yıl boyunca devam eden olaylarda Kıbrıs Türk toplumunun büyük acılar çektiğini belirterek, bu süreçte hayatlarını kaybetmiş olan mücahitlerin ya da toplu katliama tabi tutulanların sayısının 1856 olduğunu ifade etti.

Tayhani, “Kıbrıslı Türkler tarafından, 1950’li yılların sonunda bir savunma örgütü olarak kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı, 21 Aralık 1963 tarihi itibariyle gün yüzüne çıkıp savunmayı başlatmamış olsaydı ve 25 Aralık 1963 tarihinde Türk Hava Kuvvetlerine mensup jetler, Lefkoşa hava sahası üzerinde uyarı amaçlı uçuşlarını yapmamış olsaydı, hiç kuşku yok kiEOKA’nın düşündüğü “etnik temizlik” gerçekleştirilecek, AKRİTAS planı uygulanacak ve EOKA örgütününnihai amacına ulaşmış olacaktı” dedi.

Kayıp Otobüs izleyenleri etkiledi

Programda, 13 Mayıs 1964'de Larnaka'dan Dikelya İngiliz Üssüne çalışmaya giderken otobüs ile birlikte kaybolan 11 Kıbrıslı Türkü konu alan“Kayıp Otobüs” belgesel film gösterimi de yer aldı. Ayrıca etkinlik kapsamında, “Acılı Yıllar” konulu sergi ziyaretçiler tarafından gezildi.