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LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu

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LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu
LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nün
düzenlediği konferanslar kapsamında, Leyla Mahrum’u konuk etti.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO)’da
Yenilikçi Girişimcilik Projesinde profesyonel işletme danışmanı olarak çalışan Leyla
Mahrum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için düzenlenen seminerde, stratejik
planlama üzerine konuştu.


Mahrum, belirsiz ama hevesli bir kavram olan stratejiye ilişkin açıklamalarda bulunarak bir
stratejik plana ilişkin pratik bilgiler verdi. Stratejik plan çizilirken gerekli olan yöntem
çeşitleri ve analizlerin etraflıca anlatıldığı seminer boyunca Mahrum, rakiplere karşı
sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmak için bir kılavuz ve yol haritası olarak stratejinin
önemini vurguladı. Seminer interaktif olarak gerçekleştirildi ve soru-yanıt bölümüyle
tamamlandı.

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