LAÜ’de “Stratejik Planlama” üzerine konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nün

düzenlediği konferanslar kapsamında, Leyla Mahrum’u konuk etti.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Northern Ireland Cooperation Overseas (NI-CO)’da

Yenilikçi Girişimcilik Projesinde profesyonel işletme danışmanı olarak çalışan Leyla

Mahrum, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri için düzenlenen seminerde, stratejik

planlama üzerine konuştu.



Mahrum, belirsiz ama hevesli bir kavram olan stratejiye ilişkin açıklamalarda bulunarak bir

stratejik plana ilişkin pratik bilgiler verdi. Stratejik plan çizilirken gerekli olan yöntem

çeşitleri ve analizlerin etraflıca anlatıldığı seminer boyunca Mahrum, rakiplere karşı

sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmak için bir kılavuz ve yol haritası olarak stratejinin

önemini vurguladı. Seminer interaktif olarak gerçekleştirildi ve soru-yanıt bölümüyle

tamamlandı.