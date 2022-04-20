LAÜ’de Tiyatro Sanatçısı Hatice Tezcan öğrencilerle bir araya geldi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tarafından düzenlenen “Çocuk ve Tiyatro” konulu söyleşi programı çerçevesinde Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Tiyatro Sanatçısı Hatice Tezcan LAÜ’nün konuğu oldu.

Söyleşi programında, uzun yıllardır Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda görev alan Hatice Tezcan, çocuk tiyatrosuna olan ilgisinin mesleğinin ilk yıllarında başladığını ve tiyatroyu çocuklara ulaştırmak için sorumluluk alma ihtiyacı hissettiğini belirtti.

Tezcan “Çocuk oyunları hassasiyetle ele alınmalı”

Çocukların tiyatro ile erken yaşlarda tanışmasının önemini vurgulayan Tezcan, çocuk oyunlarının hassasiyetle ele alınması gerektiğini ve pedagojik olarak çocuklara uygun olacak oyunların onlarla buluşturulması gerektiğini belirtti. Tezcan ayrıca, çocuk oyunlarının sanıldığının aksine yetişkin oyunlarından daha zor olduğu belirterek, bazı oyunlar için aylarca prova yaptıklarına da dikkat çekti.

“Çocuk oyunlarında verilecek olan mesaj öğüt verir nitelikte olmamalı”

Tezcan, çocuk oyunların verilecek olan mesajın öğüt verir nitelikte olmaması gerektiğini vurguladı ve çocukların oyunlardan ders çıkarmaları gereken durumların somut bir şekilde çocuğa yansıtılmasının önemine değindi. Tüm bunlarla beraber, oyunlarda çocuklarla olan etkileşimin öneminden bahsederek, çocukların sahne ve oyuncularla iletişim halinde olmasının da çocuk oyunlarının doğasının bir parçası olduğunu ifade etti.

Tezcan son olarak, “Çocuklarla çalışacak kişilerde ve çocuk oyunları yazıp oynayan kişilerde mutlaka çocuklara karşı hassasiyet olması ve yaptıkları işi ciddiye almaları çok önemli. Bu bağlamda çocukları kaliteli oyunlarla buluşturmanın onların yararlarına olacağına inanıyorum”dedi.