LAÜ’de “Togo Kültür Gecesi” düzenlendi

Düzenlenen gecede kültürel müzikler eşliğinde çeşitli gösteriler sergilendi.
Togolu öğrenciler kültür gecesini çoşku ile kutladı.
LAÜ Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikteTogo’nun kültürel özelliklerinin anlatıldığı çeşitli video film gösterileri yer aldı.
Gecede, geleneksel yemeklerin tanıtılmasının yanında özel folklorik kıyafetli Togolu öğrenciler ülkelerine özgü dansları sergileyerek ve şarkılar söyleyerek, kültür gecesini çoşku ile kutladılar. Farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı
Etkinlikte Togo kültürü hakkında detaylı bilgiler edinen öğrenciler, LAÜ’ye farklıkültürlerden gelen öğrenci arkadaşları ile gönlülerince eğlenme fırsatı yakaladılar.
Togolu öğrenciler ülkelerini tanıtmanın gururunu yaşayarak, şiirler okudular konuşmalar yaptılar ve ğrencileri böylesi güzel etkinlikleri düzenlemeye teşvik ettiler. Gecenin sonunda pastakesimi ve müzikli eğlenceler yer aldı.
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