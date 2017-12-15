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LAÜ’de “Tüm Boyutları ile Aile İçi Şiddet” ele alındı

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LAÜ’de “Tüm Boyutları ile Aile İçi Şiddet” ele alındı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Fen-Edebiyet Fakültesi Psikoloji Bölümü tarafından “Tüm Boyutları ile Aile İçi Şiddet” konulu panel düzenlendi. Panel, LAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi DekanıProf. Dr. Sadettin Yıldız açılış konuşması ile başladı.

Açılış konuşmasının ardından, LAÜ akademisyenleri, Dr. Mualla Köseoğlu, “Sosyolojik Boyutu ile Kadına Yönelik Şiddet”, Doç. Dr. Zihniye Okray, “Mizah ve Şiddet”, Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erdoğan, “Hukuki Boyutu ile Kadına Yönelik Şiddet” vePolis Başmüfettişi Hüseyin Kafa ise “KKTC’de Kadına Yönelik Şiddet Olaylarına Polisin Müdahalesi” konuları üzerinde şiddeti ele aldılar. Köseoğlu:   Modern toplumlarda saldırgan faaliyetler genellikle üç kaynak tarafından biçimlendirilir. Modern toplumlarda saldırgan faaliyetlerin genellikle üç kaynak tarafından biçimlendirildiğini ifade eden Köseoğlu, bunların aile, sosyal çevre ve kitle iletişim araçları olduğunu belirtti. Köseoğlu, saldırgan davranış sergileyen çocukların aile yaşamlarının incelenmesi ile ebeveynlerinin de aynı tür davranış kalıplarına sahip olduklarının görüldüğünü belirtti.Köseoğlu,“Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur, aynı zamanda, hemen hemen bütün ülkelerde görüldüğünden, evrensellik niteliği de taşımaktadır” dedi.
Okray:En acı verici şiddet türü duygusal ya da psikolojik istismardır
Aile içi şiddet türlerinin, fiziksel, sözel, duygusal ya da psikolojik, cinsel, ekonomik istismar ve ihmali içerdiğini ifade eden Okray, aile içi şiddet türleri içerisinde istismara uğrayan birey için en acı verici ve ruh sağlığını uzun sürede kötü etkileyen şiddet türünün duygusal ya da psikolojik istismar olduğunu söyledi.

Erdoğan: Şiddete maruz kalındığında ya da şiddet riski olduğunda kadının yardım isteyebileceği kuruluşlar vardır

Erdoğan,“ Kadına yönelik şiddet denilince, her ne kadar akla ilk olarak kocaların eşlerine yaptığı şiddet gelmekte ise de, burada babaların, erkek kardeşlerin ya da akrabalık ilişkisi içerisinde bulunulan diğer aile bireylerinin uyguladıkları şiddetin de kadına yönelik şiddet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.Erdoğan, şiddete maruz kalındığında ya da şiddet riski olduğunda kadının yardım isteyebileceği kuruluşların da olduğunu belirterek kuruluşlardan örnekler verdi.

Kafa: Kadına yönelik şiddet kadınların fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle sonuçlanır 

Kafa, şiddeti uygulayıcısı tarafından maddi ya da manevi bir çıkar için mağdurun haklarına zarar veren, onun haklarını geçici bir süre için ya da tamamen ortadan kaldıran davranışların tümü olarak tanımladı.Kafa, kadına yönelik şiddettin özel hayatta, ailede ya da toplum içinde kadınların fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar görmesiyle sonuçlanan ya da sonuçlanabilecek her türlü cinsiyete dayalı eylemi içerdiğini belirtti.
Kafa, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye İlişkin Çözüm Önerileri ile ilgili bilgiler vererek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin güçlendirilmesi (Barınma, maddi ve psikolojik imkan), iradesi sakatlığı nedeniyle şikayetin geri çekildiği suçların kamu davası gibi yürütülerek sonuçlandırılabilmesi için gereken yasal düzenlemenin yapılması,polis teşkilatında, mağdur kadının şikayetini günün herhangi bir saatinde, kadın polis mensuplarına yapabilmesi için kadın personel eksikliğinin giderilmesi ve şikayetin alındığı birimlerde yeterli kadın personel bulundurulması,mağdur kadının danışmanlık hizmeti alabileceği, şikayete geldiği anda ilgili tüm kurumların harekete geçebileceği polis, sağlık, sosyal hizmetler, başsavcılık temsilcilerinden oluşacak ayrı bir birim oluşturulması gerekliliğine dikkat çekti. 

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