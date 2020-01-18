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LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi’nde (LAÜ) “Turnitin Veritabanı” konulu eğitim semineri yapıldı.
LAÜ’de “Turnitin Veritabanı” eğitim semineri yapıldı

Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminere, Techknowledge ürün ve eğitim danışmanı Serdinç Kaya konuşmacı olarak katıldı.
LAÜ Sinema Salonu’nda gerçekleşen seminerde Kaya ve Kütüphane Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere, ULAKBİM - EKUAL tarafından üniversitelerin erişimine açılan ve Üniversitemiz tarafından kullanımına sunulan veritabanları kullanıma yönelik Turnitin Veritabanı konusunda detaylı bilgi verdi.

Eğitim seminerinin sonunda Kütüphane Müdürü Alev Lort, verdiği bilgilerden dolayı Techknowledge ürün ve eğitim danışmanı Serdinç Kaya’ya teşekkür etti.

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