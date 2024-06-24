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LAÜ'de “Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu” Gerçekleştirildi

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LAÜ Eczacılık Fakültesi'nin düzenlediği sempozyuma, KKTC'deki üniversitelerden dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı; en iyi sunum ve poster çalışmaları ödüllendirildi
LAÜ'de “Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu” Gerçekleştirildi

LAÜ’de “Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu” düzenlendi

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından “Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Sempozyumu” düzenlendi.

Sempozyuma başta Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Serin ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerindeki Eczacılık Fakültesi Dekan, Dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve pek çok öğrenci katıldı.

Fakülte Dekanı Tetik’in açılış konuşmasını yaptığı sempozyum, 4 oturum gerçekleşti. Sözlü sunumlarda, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Final Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri Farmasötik Kimya, Farmakognozi, Farmasötik Mikrobiyoloji, Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji alanlarındaki proje çalışmalarını katılımcılar ile paylaşıldı. Poster sunumları ise katılımcı öğretim üyeleri tarafından değerlendirildi.

Oturumların tamamlanmasının ardından, ödül komiteleri tarafından en iyi ilk üç sözlü sunum ve poster sunum belirlenerek, dereceye giren öğrencilere ödül sertifikaları verildi. Sözlü sunumlarda Uluslararası Final Üniversitesi 2. sınıf öğrencisi Joy Chigushime Smith tarafından sunulan “Enfeksiyon” başlıklı çalışma, posterde ise Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ellineah Tariro Masiiwa’nın çeşitli bitki ekstrelerinden ürettiği parfüm çalışması birincilik ödülüne layık görüldü.

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