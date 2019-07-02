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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

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(LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Ürdün Tanıtımı” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Ürdünlü öğrencilerin olmak üzere birçok öğrenci katılım gösterdi
LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

Ürdünlü öğrenciler farklı dans performansları sergiledi

   Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, geleneksel yemeklerini tanıtmanın yanında, kültürel dans gösterilerini ülkelerine özgü müzikler eşliğinde sergilediler.

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Ürdün kültür gecesinde farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı

  Ürdün kültür gecesi etkinliği öğrencilere ülkelerini tanıtma fırsatı yaşatmak amacıyla ile düzenlenlenirken,  farkındalık yaratmak yanında öğrencilere farklı kültürlerden  Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenim gören arkadaşları ile kültür paylaşımı ve kaynaşma fırsatı sundu. Etkinlikte  gönülerince eğlenen öğrenciler, LAÜ kampüsünde  kültürel çeşitlilik yaratı.  Kültür gecesi pasta kesimi ile son buldu.

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