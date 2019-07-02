LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

Ürdünlü öğrenciler farklı dans performansları sergiledi
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, geleneksel yemeklerini tanıtmanın yanında, kültürel dans gösterilerini ülkelerine özgü müzikler eşliğinde sergilediler.
Ürdün kültür gecesinde farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı
Ürdün kültür gecesi etkinliği öğrencilere ülkelerini tanıtma fırsatı yaşatmak amacıyla ile düzenlenlenirken, farkındalık yaratmak yanında öğrencilere farklı kültürlerden Lefke Avrupa Üniversitesinde öğrenim gören arkadaşları ile kültür paylaşımı ve kaynaşma fırsatı sundu. Etkinlikte gönülerince eğlenen öğrenciler, LAÜ kampüsünde kültürel çeşitlilik yaratı. Kültür gecesi pasta kesimi ile son buldu.
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