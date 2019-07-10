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LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi ile Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından “Ürdün Tanıtımı” etkinliği gerçekleştirildi.
LAÜ’de Ürdün kültürü tanıtıldı

Etkinliğe, LAÜ’de öğrenim gören başta Ürdünlü öğrencilerin olmak üzere  birçok öğrenci katılım gösterdi.

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Ürdünlü öğrenciler farklı dans performansları sergiledi

   Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, geleneksel yemeklerini tanıtmanın yanında, kültürel dans gösterilerini ülkelerine özgü müzikler eşliğinde sergilediler.

 

Ürdün kültür gecesinde farklı kültürlerden öğrenciler kaynaşma fırsatı yakaladı

  Ürdün kültür gecesi etkinliği öğrencilere ülkelerini tanıtma fırsatı yaşatmak amacıyla ile düzenlenirken,  farkındalık yaratmak yanında öğrencilere farklı kültürlerden  Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrenim gören arkadaşları ile kültür paylaşımı ve kaynaşma fırsatı sundu. Etkinlikte  gönüllerince eğlenen öğrenciler, LAÜ kampüsünde  kültürel çeşitlilik yarattı.  Kültür gecesi pasta kesimi ile son buldu.

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