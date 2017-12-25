  • BIST 111.765
  • Altın 156,155
  • Dolar 3,8076
  • Euro 4,5216
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

LAÜ’de “Vedalaşmanın Bireysel ve Topumsal Boyutu” ele alındı

»
LAÜ’de “Vedalaşmanın Bireysel ve Topumsal Boyutu” ele alındı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü tarafından “Vedalaşmanın Bireysel ve Toplumsal Boyutu”  konulu konferans düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Psikolog ve Eğitimci Yazar Ali Orhan konuşmacı olarak katıldı.

Orhan: Vedalaşma olmazsa insanın aklı hep geçmişte kalır

İnsanın ruh sağlığını korumada, vedalaşmanın, mola vermenin ve yasını yaşamanın çok önemli olduğunu söyleyen Orhan, vedayı, ayrılırken birbirine selam, esenlik dileme vesevilen birinden veya yerden ayrılma olarak tanımladı. Orhan, vedalaşma olmazsa insanın aklının hep geçmişte kaldığını, ileriye dönük planlama yapamadığını, öfke, hayal kırıklığı gibi duyguları yoğun yaşadığını belirtti.

Orhan, vedalaşmanın önündeki engellerin,olumsuz deneyimler, travmalar, kayıplar, devam eden yas süreci, fiziksel görünüm, başarısızlık, değersizlik duygusu ve olumsuz kendilik algısı olduğunu söyledi. Vedalaşmada iki sihirli sözcüğün olduğunu söyleyen Orhan, bunların hoşçakal ve güle güle olduğunu belirtti.

Orhan vedalaşma örneklerinden de bahsederek, örnekleri evden ayrılma, insanın kendisiyle vedalaşması, birisinden ayrılma-vedalaşma,  eşten ayrılma-vedalaşma ve ölüm olarak sıraladı.Orhan, evden ayrılmanın kısa süreli ayrılık ve uzun süreli ayrılık olarak 2’ye ayrıldığını, insanın kendisiyle vedalaşmasının doğumla başlayıp ölümle sonlandığını, birisinden ayrılma-vedalaşmanın aileden ayrılma-vedalaşma, sevgiliden ayrılma-vedalaşma, arkadaştan ayrılma-vedalaşma ve eşten ayrılma- vedalaşma  olduğunu belirtti.

Orhan sunumunda, vedalaşmada ölüm en büyük veda, ayrılık mı daha büyük ölümdür, ölüm mü daha büyük ayrılıktır temasını vurguladı. Orhan, bir yerden vedalaşma  örneklerine, evden, köyden, mahalleden, şehirden, ülkeden, işten ayrılmayı; genel vedalaşma örnekleri olarak da, savaşta, siyasette,iş yaşamında ve tarihsel vedalaşma örneklerini vererek sunumunu tamamladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • YDÜ öğrencilerinin grafik ve animasyon sergisi25 Aralık 2017 Pazartesi 13:17
  • 5. Engelsiz Bilişim Günleri YDÜ’de gerçekleştirildi 24 Aralık 2017 Pazar 21:09
  • YDÜ İletişim Fakültesi Öğretim görevlilerinden Scopus'ta taranan iki makale daha24 Aralık 2017 Pazar 21:08
  • YDÜ Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin kanser ile ilgili çalışmalarına “Bilimsel Destek Ödülü” ile “Bilimsel Poster Sunum Birinciliği”24 Aralık 2017 Pazar 21:07
  • YDÜ Prof. Güler Ertan ve Öğr. Gör. Emin Sansarcı’yı konuk etti24 Aralık 2017 Pazar 21:07
  • LAÜ’de Kazakistan’ın 26. bağımsızlık yıldönümü kutlandı24 Aralık 2017 Pazar 21:04
  • YDÜ'nün 5. Engelsiz Bilişim Günleri23 Aralık 2017 Cumartesi 14:08
  • DAÜ ile Türksoy arasında iş birliği protokolü imzalandı22 Aralık 2017 Cuma 17:57
  • Şehitler, DAÜ’de düzenlenen panel ile anıldı22 Aralık 2017 Cuma 17:57
  • LAÜ’de “Şehitlerimize Saygı” anma töreni gerçekleştirildi22 Aralık 2017 Cuma 17:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti