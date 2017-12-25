LAÜ’de “Vedalaşmanın Bireysel ve Topumsal Boyutu” ele alındı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Öğrenci Dekanlığı ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kulübü tarafından “Vedalaşmanın Bireysel ve Toplumsal Boyutu” konulu konferans düzenlendi.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Psikolog ve Eğitimci Yazar Ali Orhan konuşmacı olarak katıldı.

Orhan: Vedalaşma olmazsa insanın aklı hep geçmişte kalır

İnsanın ruh sağlığını korumada, vedalaşmanın, mola vermenin ve yasını yaşamanın çok önemli olduğunu söyleyen Orhan, vedayı, ayrılırken birbirine selam, esenlik dileme vesevilen birinden veya yerden ayrılma olarak tanımladı. Orhan, vedalaşma olmazsa insanın aklının hep geçmişte kaldığını, ileriye dönük planlama yapamadığını, öfke, hayal kırıklığı gibi duyguları yoğun yaşadığını belirtti.

Orhan, vedalaşmanın önündeki engellerin,olumsuz deneyimler, travmalar, kayıplar, devam eden yas süreci, fiziksel görünüm, başarısızlık, değersizlik duygusu ve olumsuz kendilik algısı olduğunu söyledi. Vedalaşmada iki sihirli sözcüğün olduğunu söyleyen Orhan, bunların hoşçakal ve güle güle olduğunu belirtti.

Orhan vedalaşma örneklerinden de bahsederek, örnekleri evden ayrılma, insanın kendisiyle vedalaşması, birisinden ayrılma-vedalaşma, eşten ayrılma-vedalaşma ve ölüm olarak sıraladı.Orhan, evden ayrılmanın kısa süreli ayrılık ve uzun süreli ayrılık olarak 2’ye ayrıldığını, insanın kendisiyle vedalaşmasının doğumla başlayıp ölümle sonlandığını, birisinden ayrılma-vedalaşmanın aileden ayrılma-vedalaşma, sevgiliden ayrılma-vedalaşma, arkadaştan ayrılma-vedalaşma ve eşten ayrılma- vedalaşma olduğunu belirtti.

Orhan sunumunda, vedalaşmada ölüm en büyük veda, ayrılık mı daha büyük ölümdür, ölüm mü daha büyük ayrılıktır temasını vurguladı. Orhan, bir yerden vedalaşma örneklerine, evden, köyden, mahalleden, şehirden, ülkeden, işten ayrılmayı; genel vedalaşma örnekleri olarak da, savaşta, siyasette,iş yaşamında ve tarihsel vedalaşma örneklerini vererek sunumunu tamamladı.