 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 110.143
  • Altın 155,137
  • Dolar 3,7957
  • Euro 4,4251
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
FLAŞ HABERSoruşturma önergesi reddedildi!

LAÜ’de “Vergi Adaleti ve KKTC’de Vergi Uygulamaları” konulu konferans

»
LAÜ’de “Vergi Adaleti ve KKTC’de Vergi Uygulamaları” konulu konferans
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümütarafından “Vergi Adaleti ve KKTC’de Vergi Uygulamaları” konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansa, Maliye Eski Bakanı Zeren Mungan, Vergi Dairesi Eski Müdürü ve Yeminli Mali Müşavir Göksel Saydam konuşmacı olarak katıldı.

Verginin bir ülkenin bağımsızlık göstergesi olduğunu söyleyen Saydam, “KKTC olarak bizim bir vergi hukukumuz vardır” dedi.Kıbrıs’ın vergi tarihini dört başlık altında toplayan Saydam,bunlardan birincisinin 1571-1878 yılları arasındaki yaklaşık 4 asırlık dönem olan Osmanlı İmparatorluğu dönemi olduğunu belirtti.

Saydam: Osmanlı İmparatorluğu’nun uyguladığı belli başlı vergiler
1.    Aşar (öşür) vergisi:Müslüman çiftçilerden tarımdaki üretimlerinin bir kısmını alan vergidir.
2.    Ağnam vergisi:Küçükbaş hayvanlar başına alınan vergidir.
3.    Cizye vergisi:Osmanlı toprakları içindeki gayrimüslim(Müslüman olmayan) halktan, himaye edilmeleri karşılığı alınan vergidir.
4.    Muvafakat vergisi:Vakıf malları üzerinden alınan vergilerdir.

Saydam, ikinci dönemin 1878-1960yılları arasında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen dönem olduğunu belirtti. 1878 yılında İngilizler’in Osmanlı İmparatorluğu’ndan Kıbrıs’ı kiraladığınıve 1. Dünya Savaşından sonra ise İngilizler’in Kıbrıs’ı aldığını söyleyen Saydam, öncelikle İngilizler’inKıbrıs’ta Osmanlının  uyguladığı vergileri bir kenara koyarak,Avrupa’da uyguladığı vergilerin sadeleştirilmiş şeklini Kıbrıs’ta da uygulamaya başladığını dile getirdi.1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Kıbrıs Cumhuriyeti Anasayasası’nda iki cemaat meclisinin, Rum cemaat Meclisi ve Türk Cemaat Meclisi kurulduğunu belirten Saydam, gelir vergisi uygulaması için iki cemaat meclisine deyetki verildiğini ifade etti. Saydam, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde iki cemaat meclisinin  yanında yabancılar vergi kanununun da olduğunu söyledi.
Saydam, 1968 yılından sonra vergi dairesinin Türk tarafında ayrı Rum tarafında ayrı kurulduğunu ve 1974 Barış Harekatı’ndan sonra Kıbrıs’ta esas vergi uygulamasına ekonomik planlara göre başlandığınıvurguladı. Türk Cemaat Meclisinden kalan 61 sayılı vergi yasasının1982’ye kadar Kıbrıs’ta uygulandığını söyleyen Saydam, 1960’lı yıllarda güncelliğini yitiren vergi yasası yerine1982’de bugün uygulanan vergi yasasının onaylandığını sözlerine ekledi.

Mungan: “Dolaysız verginin,yükümlüsü önceden belli olan, doğrudan doğruya alınan vergi olduğunu ve  dolaylı verginin ise mal aracılığıyla alınan, yükümlüsü önceden belli olmayan vergidir”

Mungan, vergi adaletinin ülkede, insanların gerçek anlamda kamu hizmetlerine katılımını belirleyen bir unsur olduğunu ifade etti. Vergi adaletinde temelin, aynı gelir düzeyine sahip kişilerin aynı miktarda vergi vermesinin esas olduğunu belirten Mungan, gelir düzeyi yüksek olanların ise üst düzeyde vergi ödediğini dile getirdi.

Mungan,her ülkede olduğu gibi vergi ödeneğinin ve vergi alma yetkisinin anayasalarda belirtildiğini ve KKTC Anayasası’nda da benzer bir düzenleme olduğunu ifade etti.KKTC’deki uygulamada vergilerin iki ana başlık altında değerlendirildiğini ve bunların dolaylı ve dolaysız vergiler olduğunu belirten Mungan,dolaysız verginin,yükümlüsü önceden belli olan, doğrudan doğruya alınan vergi olduğunu ve dolaylı vergininisemal aracılığıyla alınan, yükümlüsü önceden belli olmayan vergi olduğunu ifade etti.

Her iki konuşmacı da Taşınmaz Mal Komisyonuna kaynak yaratmak amacı ile gündemde olan Şerfiye Vergisi’nin vergi adaleti açısından nasıl uygulanabileceği konusunda görüşlerini belirttiler.

Panelin sonunda,İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiDekanıProf. Dr. Okan Veli Şafaklıve Ekonomi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fehiman Eminer konuşmacılara teşekkür belgesi takdim ettiler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları” LAÜ’de ele alınacak30 Ekim 2017 Pazartesi 16:40
  • YDÜ Hemşirelik Bölümü 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde temsil edildi30 Ekim 2017 Pazartesi 16:17
  • DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden protez ortez üzerine önemli sempozyum30 Ekim 2017 Pazartesi 16:15
  • DAÜ Hukuk Fakültesi’nde başarılı öğrenciler için sertifika töreni yapıldı30 Ekim 2017 Pazartesi 15:39
  • YDÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, tersaneye gezi düzenledi30 Ekim 2017 Pazartesi 15:20
  • YDK’dan sokak hayvanlarına anlamlı destek29 Ekim 2017 Pazar 14:00
  • DAÜ’de ambargolar konuşuldu27 Ekim 2017 Cuma 17:12
  • DAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü uluslararası kongrelere katıldı26 Ekim 2017 Perşembe 15:30
  • DAÜ’de “Araştırma üniversiteleri ve globalleşme stratejileri” konulu konferans26 Ekim 2017 Perşembe 15:06
  • DAÜ’den rekor kan bağışı26 Ekim 2017 Perşembe 14:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti