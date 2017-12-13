 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 108.153
  • Altın 153,462
  • Dolar 3,8314
  • Euro 4,5086
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

LAÜ’de “Yargıçlık/Savcılık Mesleğinde Güncel Gelişmeler” ele alındı...

»
LAÜ’de “Yargıçlık/Savcılık Mesleğinde Güncel Gelişmeler” ele alındı...
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Hukukta Gelişim ve Kariyer Kulübü tarafından “Yargıçlık / Savcılık Mesleğinde Güncel Gelişmeler”  konulupanel düzenlendi.

Panelde,TC Hakimler ve Savcılar Kurulu Tetkik Hakimi Burak Gürtuğ Güney ve Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Çağlar Burak Burtan sunum yaptılar.

Yargıçlık ve savcılık mesleğinde liyakat unsuru önemli

Burtan, yargıçlık ve savcılık mesleğinde güncel gelişmeler ışığındakamu personeli seçiminde aranan liyakat unsurunu layık olmak,hak etmek olarak tanımladı. Burtan, kamu personel yönetiminde görev alacak adayların seçiminde ehliyet, liyakat ve yeterlilik dışında hiçbir ayrım yapılamayacağını belirtti. Bu doğrultuda, kişilerin belli bir göreve atanırken, görevde ilerlerken, görevde yükselirken, hatta o görevin sona erdirilmesinde dahi liyakat ilkesinin arandığını belirten Burtan, böylelikle kamu hizmetlerinde çalışmakta olan kamu görevlilerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanacağını ifade etti. 
   Burtan, liyakat ilkesinin tarihi gelişiminden de bahsederek, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1883 yılında kabul edilen Pendleton Kanunu’nun, kamuda liyakat ilkesine geçişin ilk adımını oluşturduğunu dile getirdi. Liyakat sahibi memurların seçiminde uygun kaynaklardan ve nitelikli adaylar arasından tercih yapılmasının, aynı zamanda karakter ve davranış üstünlüğüile dolu olan ve kamu yararı düşüncesi ile hareket eden kamu görevlilerinin mesleğe kabul edilmesini de sağlayacağını belirten Burtan, bilgili, becerili ve üstün karakterli kamu görevlilerininsahip oldukları görev bilinci sayesinde dehukuka aykırı davranmayacaklarını, böylelikle deidarenin zararına yol açmayacaklarını vurguladı.

Hakimler çapraz yetki usulüne göre hem hukuk hem ceza mahkemelerindeki davalara bakabiliyor

Hakimlik ve savcılık mesleğine giriş ile ilgili genel bilgiler veren Güney, adaylarınsahip olması gereken niteliklerin 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 8. maddesinde belirtildiğini söyleyerek, bu nitelikleri şöyle sıraladı: Türk vatandaşı olmak, giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, kamu haklarından yasaklı olmamak, askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak, yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek, hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak. Güney, yazılı sınav konularının genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi bölümünden oluştuğunu ve sınavdan 70 alma zorunluluğunun ilgili KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kaldırılarak, kontenjan sayısının 3 katına ulaşıncaya kadar adayların aldığı puanların sıralandığını ve sıralamaya girilmesi halinde mülakata hak kazanabileceğini ifade etti. Mülakatta aday adayının, muhakeme gücü, genel ve fiziki görünümü, davranış ve tepkilerin mesleğe uygunluğunun ve liyakati, yetenek ve kültürü gibi hususlara puan vermek suretiyle değerlendirildiğini belirten Güney, mülakat sonrası yazılı sınav puanının %70’i ve mülakat puanının %30’u alınarak puan belirlemesi yapıldığını ve en çok puan alandan başlamak üzere hazırlanan listede, açıklanan kadro kadar aday adayı, başarılı kabul edilerek hakimlik / savcılık stajına başlamaya hak kazandığını söyledi. Güney, staj süresinin kural olarak 2 yıl olup çıkarılan KHK ile  5 yıl süreyle 1 yıla indiğini ifade etti.
Güney, kural olarak her bölgede belli süreler çalışma zorunluluğu bulunduğunu, kadro sayısı bakımından mahkemelerde uzmanlaşmanın olmadığı ilçe adliyelerinde hakimlerin çapraz yetki usulüne göre hem hukuk hem ceza mahkemelerindeki davalara baktığını ifade etti. Güney, hakimlik ve savcılık mesleğini icra edenlerin sahip olması gereken değerleri Bangalor yargı etiği kuralları çerçevesinde bu değerleri bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak sıraladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • LAÜ Gastronomi öğrencileri hazırladıkları lezzetleri arkadaşlarına sundular13 Aralık 2017 Çarşamba 18:31
  • YDÜ’de 3D yazıcı ile hayvanlara özel splint üretildi12 Aralık 2017 Salı 16:16
  • İkinci Acil 153 Sempozyum’u düzenlendi12 Aralık 2017 Salı 16:14
  • YDÜ'nün konuğu Arkan Oryal Özbay oldu12 Aralık 2017 Salı 16:13
  • Osman Şahin DAÜ’de öğrencilerle bir araya gelecek12 Aralık 2017 Salı 16:11
  • DAÜ turizmde başarılı öğrenciler onurlandırıldı12 Aralık 2017 Salı 16:09
  • “Yabancı uyruklu öğrencilerin maruz kaldıkları muameleyle ilgili mülakat tüyler ürpertici”12 Aralık 2017 Salı 12:29
  • YDÜ Marka Stratejileri Yönetimi Konferansı’nın konuğu Arkan Oryal Özbay12 Aralık 2017 Salı 12:20
  • LAÜ’de düzenlenecek atölye çalışmasında tasarım süreçleri ele alınacak11 Aralık 2017 Pazartesi 15:51
  • YDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 2. Uluslararası &10.Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresinde temsil edildi11 Aralık 2017 Pazartesi 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti