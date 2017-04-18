LAÜ’de “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri başladı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) “Yerel Ürünler ile Sağlıklı Yaşam” günleri çerçevesinde düzenlenen yerli ürünler şenliğinin birincisi üniversitenin Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetiştirilen Washington portakalının dağıtımı ile başladı.

LAÜ kampüsünde iki ayrı yerde kurulan standlarda Gastronomi Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları taze portakal suları, öğrencilere ikram edildi.

Etkinlik çerçevesinde standları ziyaret eden öğrenciler düşüncelerini dile getirerek, şunları söylediler:

Hacer Alp: Psikoloji Bölümü öğrencisiyim. Bu tarz etkinliklerin okulumuzda devam etmesini ve daha fazla düzenlenmesini istiyorum, bence üniversitenizin tanıtımı açısından da faydalı bir etkinlik oldu. Ayrıca, Güzelyurt Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde yetişen diğer ürünlerle birlikte okulumuz adına bir marka oluşturup, satışa sunabilirler.

Gonca Pürdik: LAÜ’deki üçüncü yılım, ilk defa böyle bir etkinlik oldu, daha önce görmemiştim. Sadece portakalı değil, ürettiğimiz diğer ürünleri de çeşitli etkinlikler düzenleyerek, okul içerisinde ve bölgede gösterimini yapabiliriz.

Çağla Çilesiz ve Elif Özdamar: Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) 3. Sınıf öğrencisiyiz. Üretimimiz olan portakalların etkinlik düzenlenerek biz öğrencilere sunulması çok güzel. Üniversitemiz ilk defa böyle farklı bir etkinlik düzenledi, Lefke portakal açısından çok zengin, yine Lefke ve çevresinde yetişen diğer ürünleri de içeren farklı etkinlikler bekliyoruz, mesala çilek olabilir. Özellikle portakallar bahçelerde çürürken, dalından koparılıp taze taze ve öğrenciler için bu şekilde değerlendirilmesi bizce çok güzel oldu.

Yusuf Güvenal: FTR son sınıf öğrencisiyim. Türkiye’de de uygulanan Yerli Malı Haftası gibi bir etkinlikle, okulumuzda Kıbrıs ürünlerini öğrencilere tanıtılması ve tattırılması güzel bir aktivite, öğrencilere bu tür etkinliklerle yerli ürünlerin ne kadar güzel olduğunu anlatmış oluyorlar, Akdeniz İklimi’nin en değerli ürünlerinden ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi bünyesinde yetiştirilen portakalın bizlere sunulması sağlık açısından faydalı oluyor.

Yusuf Bozkurt: Psikoloji 2. Sınıf öğrencisiyim. Bu tür etkinliklerde öğrencilerin bir araya gelmesi ve kaynaşması açısından önemli. Üniversitemizin yetiştirdiği kendi ürününü Gastronomi öğrencileri aracılığıyla bizlere ikram etmesi ve bizim bu ürünleri arkadaşlarımızın elinden almamız bizi mutlu etti, diğer üniversitelerde böyle etkinliklerin olmaması ve bizim okulumuzda olması LAÜ’nün farklı olduğunun göstergesi.

Kemal Çakır: Okuldaki ilk yılım, DGS ile geldim ve Sağlık Yönetimi 1. sınıf öğrencisiyim. İlk geldiğimde çok arkadaşım yoktu. LAÜ düzenlediği etkinliklerle öğrencileri biraraya getiriyor, okulumuzun farklılığı bu olsa gerek. Geçen haftalarda kulüp tanıtım etkinliği gerçekleştirildi, bende bir öğrenci kulubüne yazıldım ve kulüb sayesinde bir çok arkadaş edindim. Bu etkinlikler bizim için sosyal aktivite oluyor, öğrencilerin kaynaşması, tanışması açısından güzel ve önemli bir şey, bu etkinliklerin devamlı olmasını istiyorum.

Çağlar Çelik: Okulumuzun düzenlediği bu etkinlik bizim için sosyal bir aktivite oldu. Üniversitemizin bir ürünü olan portakalı okulumuzda bizim için toplanmış ve hazır bir şekilde görmek bizi mutlu etti, renkli bir program, güzel ve eğlenceli oldu. Etkinlikte bizler için portakalları toplayıp getirenlerin büyük emeği var, bu nedenle etkinliği düzenleyen herkese bizi düşündükleri için çok teşekkür ediyorum.

Berke Karaca: FTR 1. sınıf öğrenciyim. Bir sağlıkçı olarak öncelikle portakalın C vitamini deposu olması açısından çok önemli olduğunu belirtmek isterim, portakal vücut açısından faydalı bir besin. Bu güzel etkinliği düzenledikleri için okulumuzu tebrik ederim ve bu faaliyetlerin devamlı olmasını isterim.