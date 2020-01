LAÜ’de Yerel Yönetimlerde Reform ve Eğilimler konuşuldu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü tarafından “Yerel Yönetimlerde Reform ve Eğilimler” konulu konferans gerçekleştirildi. Konferansa Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu konuşmacı olarak katıldı.

Ülkelerdeki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal farklılıklar, yerel yönetim sistemlerinde farklılıklara neden olabilir

“Her ülkenin kendine has bir yönetim yapısı bulunmaktadır. Bu yapı içerisinde yerel yönetimler büyük bir önem taşımaktadır” diyen İşçioğlu, ülkelerdeki sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal farklılıkların, yerel yönetim sistemlerinde farklılıklara neden olabileceğini belirtti. Yerel Yönetimlerde, yaşanan gelişmelere paralel olarak reformların ve düzenlemelerin yapılmak istendiğini ifade eden İşçioğlu, “Bunun en temel nedeni yerel yönetimlerin günümüz koşullarına ayak uydurabilmeleridir. Günümüzde özellikle endüstri 4.0 ile yönetim alanının birçok kademesinde değişiklikler yaşanmış, teknoloji yönetimin her alanına nüfuz etmiştir. Ayrıca, etkin, verimli, hesap verebilir bir yerel yönetim anlayışı da her dönemde olduğu gibi günümüzde de büyük bir önem taşımaktadır” dedi.

Etkin ve verimli bir yerel yönetim sistemi için çağın gereklerine ayak uydurmak büyük bir gerekliliktir

Yerel özerkliğin, yerel yönetimlerin olmazsa olmazı olduğuna vurgu yapan İşçioğlu, “Ayrıca, yerel yönetim ve merkezi yönetim ilişkisi de zaman içerisinde yeniden ele alınması gereken bir ilişki biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, yerel yönetimler için önemli bir rehber olarak kabul edilse de bunun tüm ülkeler tarafında kusursuzca uygulandığı söylenemez” dedi.

Dünyadaki gelişmeler, teknolojik ilerleyişler, beklentiler ve ihtiyaçların gelişip değiştikçe, yerel yönetimlerde de reform hareketlerinin kaçınılmaz olarak ortaya çıktığını dile getiren İşçioğlu, “Burada temel olan yapılan reformların uygulamaya doğru bir biçimde yansıyabilmesi ve yerel özerklikten taviz verilmemesidir. Etkin ve verimli bir yerel yönetim sistemi için çağın gereklerine ayak uydurmak büyük bir gerekliliktir” dedi.