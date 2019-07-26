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LAÜ’den Anlamlı Katkı

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Öğrenciler mavi kapak toplayarak tekerlekli sandalye ihtiyacına destek verdi
LAÜ’den Anlamlı Katkı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) öğrencileri Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında mavi kapak toplayarak Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışladı.

   Dernek Başkanı Günay Kibrit’e teslim edilen mavi kapaklarla engelli yurttaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan kampanyaya LAÜ öğrencileri de destek verdi.

Çağanağa “Her yapılan proje ile örnek olmaya devam edeceğiz”

   Ziyarete katılan Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa yaptığı konuşmada öğrenciler ile birlikte alınan karar doğrultusunda toplumsal sorunlara duyarlılık göstermek ve farkındalık yaratmak adına böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiklerini ve mavi kapak toplanıldığını duyan birçok kişinin üç ay boyunca öğrencilere destek verdiklerini belirtti.

   “Farkındalık yaratmak, engelli bireylerin yaşam kalitesine katkıda bulunmak amacıyla yeni dönemde de farklı projelerle derneğe destek olmaya çalışacaklarını dile getiren Çağanağa, Lefke Avrupa Üniversitesi’nin sadece bulunduğu bölgeye değil tüm bölgeleri içine alan bir sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğunu ve öğrencilerin her yapılan proje ile örnek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kibrit “Duyarlı davranış için LAÜ’ye teşekkür ederiz”

   Dernek Başkanı Günay Kibrit ise, bundan sonraki yıllarda da Lefke Avrupa Üniversitesi’nden destek beklediklerini ve bu duyarlı davranış için Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencilerine teşekkür ederek, Yrd. Doç. Dr. Çağda Kıvanç Çağanağa’ya teşekkür belgesi takdim etti.

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