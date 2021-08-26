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LAÜ’den Anlamlı Proje

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LAÜ’den Anlamlı Proje
LAÜ’den Anlamlı Proje

     Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Merkezi’ne bağlı Uluslararası Öğrenciler Kulübü tarafından “Bağış Kampanyası” düzenlendi. Kanser Hastaları Yardım Derneği için düzenlenen kampanyaya çok sayıda öğrenci  katkı koydu.

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   Öğrenciler özellikle yaşanılan bu pandemi döneminde yapılan kampanya ile derneğe bir nebze de olsa katkı koymak istediklerini belirtiler. Yapılan kampanya ile toplanan bir çok kıyafet bağış,  Kanser Hastaları Yardım Derneği Lefke Bölgesi Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Şenal’a teslim edildi.

   Dernek yetkilisi Şenal tarafından dernek adına Sosyal ve Kültürel Aktivite Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı’ya ve Yabancı Uyruklu Öğrenciler Kulübü Komitesi’ne anlamlı katkılarından dolayı teşekkür plaketi  takdim edildi.

   Sosyal ve Kültürel Merkezi Müdürü Kezban Zurnacı, “Dünyamızda yaşanan bunca olumsuz olaylar varken yapılabilecek tüm insani yardımlar, tüm dokunuşlar önemlidir” diyerek, öğrencilerin bu davranışlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. 

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