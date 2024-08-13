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LAÜ’den büyük başarı.. KKTC'nin en çok tercih edilen 2. Üniversitesi

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“KKTC’ye gelen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecek”
LAÜ’den büyük başarı.. KKTC'nin en çok tercih edilen 2. Üniversitesi

En fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite yeniden LAÜ oldu

 

2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ, son yıllarda elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2535 öğrencinin yerleştiği LAÜ yeniden  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en çok tercih edilen 2. üniversitesi oldu.

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen 2024 yılı yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısının 2535 olduğunu ve elde edilen sonucun üniversite için büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

 

“KKTC’ye gelen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecek”

 

KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde arttığını ifade eden Yükselen, 2023 yılı sonuçlarına göre ülkemizi tercih eden öğrencilerin %19.41’inin LAÜ’yü tercih ettiğini, bu yıl ise bu rakamın artış göstererek %20.81’e yükseldiğini söyledi. Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “KKTC’ye gelen her 5 öğrenciden biri Lefke’ye gelecektir. LAÜ’nün gelişiminin Lefke ve bölgesi için olan önemi de düşünüldüğünde bu sonuç hem üniversitemiz hem de bölgemiz için mutluluk vericidir” dedi.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nin gelişmiş altyapısı, nitelikli akademik kadrosu, elde ettiği çok sayıda uluslararası akreditasyonların yanında uyguladığı etkili tanıtım stratejileri, hayata geçirdiği burs ve fiyat politikaları ile öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmalarının bu başarılı sonucu doğurduğunu ifade eden Yükselen, LAÜ’nün başarısının ve yükselişinin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Uygulanan doğru stratejilerle yakalanan başarının istikrarlı bir şekilde devam edeceğine olan inancını belirten Yükselen sözlerinin sonunda “Yeniden en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite olma gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu büyük başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm akademik ve idari çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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