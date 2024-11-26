LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel Bilgilendirme

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Simge Taşar Faruk, “Diş Hekimliği Haftası” kapsamında yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekti.

Faruk, sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından birinin sağlıklı dişler olduğunu belirterek, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Erken çocukluk döneminden itibaren bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Faruk, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle bireylerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Faruk, ayrıca toplumda doğru fırçalama alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, diş ipi kullanımının teşvik edilmesi ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarına dikkat çekildiğini ifade etti. İlköğretim okullarında düzenlenen diş sağlığı taramalarının bu farkındalık çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu da ekledi.

Erken Tanı ve Düzenli Kontrol Önerisi

Faruk, diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrollerinin önemine işaret ederek, “Diş hastalıklarının erken tanısı, tedavi başarısını artırır. Bu nedenle herkesin yılda en az iki kez diş hekimine muayene olması önerilmektedir” dedi.