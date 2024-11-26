  • BIST 9638.35
  • Altın 2924.471
  • Dolar 34.5992
  • Euro 36.2611
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA"Ani sıcaklık değişimi kalp krizini tetikleyebilir"

LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel Bilgilendirme

» »
Erken Tanı ve Düzenli Kontrol Önerisi
LAÜ’den Diş Hekimliği Haftası’na Özel Bilgilendirme

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Simge Taşar Faruk, “Diş Hekimliği Haftası” kapsamında yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekti.

Faruk, sağlıklı bir yaşamın temel unsurlarından birinin sağlıklı dişler olduğunu belirterek, ağız ve diş sağlığının genel vücut sağlığı üzerindeki etkilerine değindi. Erken çocukluk döneminden itibaren bu konuda bilinçli olunması gerektiğini vurgulayan Faruk, ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle bireylerin farkındalığını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Faruk, ayrıca toplumda doğru fırçalama alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, diş ipi kullanımının teşvik edilmesi ve koruyucu diş hekimliği uygulamalarına dikkat çekildiğini ifade etti. İlköğretim okullarında düzenlenen diş sağlığı taramalarının bu farkındalık çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu da ekledi.

Erken Tanı ve Düzenli Kontrol Önerisi
Faruk, diş sağlığının korunmasında düzenli diş hekimi kontrollerinin önemine işaret ederek, “Diş hastalıklarının erken tanısı, tedavi başarısını artırır. Bu nedenle herkesin yılda en az iki kez diş hekimine muayene olması önerilmektedir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ İletişim Bilimleri Fakültesi Oryantasyon Günü düzenledi24 Ekim 2024 Perşembe 12:07
  • LAÜ Hemşirelik Yüksekokulu, Yeni Öğrencilerine Oryantasyon Toplantısı Düzenledi18 Ekim 2024 Cuma 14:50
  • LAÜ’de “Kulüpler Şenliği” düzenlendi11 Ekim 2024 Cuma 09:10
  • LAÜ Akademisyenleri “En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı26 Eylül 2024 Perşembe 17:09
  • Lefke Avrupa Üniversitesi, Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü Alçılama Workshop'u Düzenledi22 Eylül 2024 Pazar 19:21
  • LAÜ Akademisyeni Gilanlıoğulları, ‘Dünya Fizyoterapi Günü’ dolayısıyla açıklamalarda bulundu08 Eylül 2024 Pazar 15:09
  • LAÜ Psikoloji Kulübü’nden hayvan dostlarımıza katkı29 Ağustos 2024 Perşembe 12:20
  • LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin %87’si kayıt yaptırdı26 Ağustos 2024 Pazartesi 18:46
  • LAÜ Akademisyeni Aslay, Suda Boğulmalarda İlk Yardımı anlattı25 Ağustos 2024 Pazar 21:26
  • LAÜ Öğrencisinden “Lefke Lezzet Turu” Projesi22 Ağustos 2024 Perşembe 18:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti