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LAÜ’den kitap bağışı

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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından “57. Kütüphane Haftası” dolayısıyla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne kitap bağışı yapıldı.
LAÜ’den kitap bağışı

   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından “57. Kütüphane Haftası” dolayısıyla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’ne kitap bağışı yapıldı.

  LAÜ Ertuğrul Apakan Kütüphanesi Müdürü Alev Lort, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nin (CTEML) kütüphanesine kitap bağışında bulunmak üzere CTEML’yi ziyaret ederek, CTEML Müdürü Kazım İrdem ile bir araya geldi.

   Öğrencilerin eğitimlerine kaynak oluşturacak çeşitli yayınlardan oluşan kitapları okul kütüphanesinde kullanılması amacıyla teslim eden Lort, kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kutlanan “Kütüphane Haftası” etkinlikleri dolayısıyla LAÜ Kütüphanesi olarak kitap bağışı yapmaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.

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