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LAÜ’den Lefke İlçesine müjde

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Son 3 yıldır KKTC üniversiteleri arasında en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre de büyük bir başarıya imza attı.
LAÜ’den Lefke İlçesine müjde

Son 3 yıldır KKTC üniversiteleri arasında en fazla öğrenci yerleşen 2. üniversite konumunda olan Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), 2020 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yerleştirme sonuçlarına göre de büyük bir başarıya imza attı. 2020 ÖSYM Yerleştirme Sonuçlarına göre 1855 öğrencinin yerleştiği LAÜ, bir kez daha KKTC’de en fazla öğrenci yerleşen 2. Üniversite olurken, KKTC’deki üniversiteler arasında en yüksek kontenjan doluluk oranına da ulaşmanın gururunu yaşadı.
Yükselen: Küresel salgın koşullarına rağmen öğrenci sayısında ciddi bir artış gerçekleştirdik Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen LAÜ’nün başarısını değerlendirerek, 2020 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuçlarına göre LAÜ’ye yerleşen öğrenci sayısının 1855 olduğunu, geçtiğimiz yılki sayının 1621 olması ve içinde bulunduğumuz küresel salgın koşulları birlikte değerlendirildiğinde, LAÜ’nün bu sonuçla ciddi bir başarıya imza attığının rahatlıkla söylenebileceğini vurguladı. “Kontenjan doluluk oranları incelendiğinde, %77.75 kontenjan doluluk oranı ile LAÜ, ülkemizdeki
üniversiteler arasında ilk kez en fazla doluluk oranına ulaşmıştır” diyen Yükselen, bu büyük başarıda emeği olan tüm LAÜ çalışanlarına teşekkür etti.
Yükselen: KKTC üniversitelerini tercih eden öğrenciler arasında LAÜ’ye yerleşenlerin yüzde olarak payı istikrarlı bir şekilde her yıl artmıştır.
2020 yılı yerleştirme sonuçlarına göre LAÜ’yü tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla oranla 234 kişi artığını ifade eden Yükselen,  son yıllarda KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde, LAÜ’ye yerleşenlerin yüzde olarak payının ciddi bir artış gösterdiğinin net şekilde görülmesinin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Yükselen yaptığı açıklamada “ Geçtiğimiz yıl KKTC Üniversitelerine yerleşen toplam öğrenci sayısının %20.16’sı  LAÜ’ye yerleşirken bu yıl ülkemizde artan üniversite sayısına rağmen LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin oranı %21.48’e ulaşmıştır ve bu sonuç Üniversitemiz ve ilçemiz için son derece gurur vericidir” dedi. Yükselen sözlerine şöyle devam etti: “2013 yılında ÖSYS Yerleştirme Sonuçlarına göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrencilerin %12.56’sı LAÜ’yü
tercih ederken, geçen 7 yılda her yıl istikrarlı bir şekilde LAÜ’ye yerleşen öğrencilerin yüzdesi artmış ve 2020 yılında ise bu oran %21.48’e ulaşmıştır. Bu süre içerisinde ülkemizde yeni açılan çok sayıda üniversite olmasına rağmen toplam öğrenciler arasında LAÜ’ye yerleşenlerin yüzde olarak payının her yıl düzenli olarak artması Üniversitemizin elde ettiği en büyük başarılardan biridir” dedi.
Yükselen: Son yıllarda planlı ve programlı bir şekilde uygulanan stratejiler bu başarıyı getirmiştir
Elde edilen sonuçların kendileri için gurur verici olmakla birlikte sürpriz olmadığını ifade eden Yükselen, son yıllarda üniversitenin gelişen altyapısı, güçlendirilen akademik kadrosu, öğrenci memnuniyeti odaklı çalışmaları, etkili tanıtım stratejileri, hayata geçirdiği fiyat politikası ve eğitim kalitesinin uluslararası bağımsız kuruluşlarca tescili olan akreditasyonlar noktasında elde edilen başarıların bu sonucu doğurduğunu vurguladı.

Yükselen: Üniversitenin başarısı bölgenin de başarısı olarak görülmektedir Yükselen ayrıca LAÜ’deki gelişimin ve öğrenci sayısındaki artışının Lefke ve Güzelyurt bölgesi için çok yönlü kazanım nedeni olacağını ifade ederek, üniversiteye duyulan güven neticesinde ortaya çıkan bu sonuçların memnuniyet verici olduğunu belirtti. “Lefke Avrupa Üniversitesi içinde bulunduğu bölgeden bağımsız düşünülemez ve bölgeye katkıda bulunmak üniversitemiz ve bizim için sosyal bir sorumluluktur. Bu bağlamda LAÜ bölge için gerek
ekonomik gerekse toplumsal açıdan önemli bir görev üstlenmiştir ve Üniversitenin başarısı bölgenin de başarısı olarak görülmektedir ” diyen Yükselen içinde bulunduğumuz küresel salgın koşullarında ortaya çıkan bu sonucun ekonomik olarak oldukça zor bir dönemden geçen Lefke ve bölge halkını da mutlu edeceğini düşündüğünü ifade etti.

Sözlerinin sonunda Lefke Avrupa Üniversitesi’nin yükselişinin sürdürülebilir olmasının önemini bir kez daha vurgulayan Yükselen, doğru stratejilerle ve emin adımlarla LAÜ’nün her geçen yıl gelişmeye devam edeceğine olan inancını   belirtti.

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