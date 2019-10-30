LAÜ’den MS Kampına Destek

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği tarafından Ekim ayında Lapta’ da yapılan “4. MS Kampı” na Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü katılarak yine destek verdi. MS hastalarına hem sosyal hem de rehabilitasyon yönünden destek olmayı hedefleyen kamp 16 Dernek üyesinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri gün boyu üyelere destek verirken Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız hastalara ve ailelerine yönelik eğitim verdi.

Kaygısız: Tüm MS hastalarının tanı alır almaz rehabilitasyon programına başlaması önemli

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız, “MS’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi?” konulu eğitiminde üyeleri egzersizin faydaları hakkında bilgilendirdi. Kaygısız tarafından fizyoterapi- rehabilitasyon programlarının neleri kapsaması gerektiği, fizyoterapiye katılımın getireceği yararlar, programların ne sıklıkla düzenlenmesi gerektiği ve bunların neden önemli olduğunu kunuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. MS kampında son yıllarda yapılan çalışmalarda egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğunun gösterildiği ve tüm MS hastalarının tanı alır almaz rehabilitasyon programına başlamasının öneminin de tartışıldığını ifade eden Kaygısız, ayrıca MS’ de yorgunlukla mücadele için yapılması gerekenler ve düşmelerden korunmak için alınması gereken önlemler konusunda üyeleri bilgilendirdi.

LAÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Hasta Bakımı/Engelli Bakımı bölümünden öğrenciler de kamp boyunca üyelerin ihtiyaç duymaları halinde destek olmak için orada bulundular.