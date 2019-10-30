  • BIST 99.251
  • Altın 274,509
  • Dolar 5,7253
  • Euro 6,3583
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

LAÜ’den MS Kampına Destek

» »
MS kampında egzersizin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi irdelendi
LAÜ’den MS Kampına Destek

  Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği tarafından Ekim ayında Lapta’ da yapılan “4. MS Kampı” na Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü katılarak yine destek verdi. MS hastalarına hem sosyal hem de rehabilitasyon yönünden destek olmayı hedefleyen kamp 16 Dernek üyesinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti.

foto-2-beliz-belgen.png

Kamp sırasında Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri gün boyu üyelere destek verirken Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim Üyesi Yrd.  Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız hastalara ve ailelerine yönelik eğitim verdi. 

Kaygısız: Tüm MS hastalarının tanı alır almaz rehabilitasyon programına başlaması önemli

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.  Doç . Dr. Beliz Belgen Kaygısız, “MS’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Önemi?” konulu eğitiminde üyeleri egzersizin faydaları hakkında bilgilendirdi. Kaygısız tarafından fizyoterapi- rehabilitasyon programlarının neleri kapsaması gerektiği, fizyoterapiye katılımın getireceği yararlar, programların ne sıklıkla düzenlenmesi gerektiği ve bunların neden önemli olduğunu kunuları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. MS kampında son yıllarda yapılan çalışmalarda egzersizin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olduğunun gösterildiği ve tüm MS hastalarının tanı alır almaz rehabilitasyon programına başlamasının öneminin de tartışıldığını ifade eden Kaygısız,  ayrıca MS’ de yorgunlukla mücadele için yapılması gerekenler ve düşmelerden korunmak için  alınması gereken önlemler konusunda üyeleri  bilgilendirdi.

LAÜ, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Hasta Bakımı/Engelli Bakımı bölümünden öğrenciler de kamp boyunca üyelerin ihtiyaç duymaları halinde destek olmak için orada bulundular.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Engel Tanımayan Doktor” konulu konferans LAÜ’de düzenlenecek21 Ekim 2019 Pazartesi 16:34
  • Bel Sağlığı için gün boyu omurgada denge unsuru sağlanmalıdır18 Ekim 2019 Cuma 16:20
  • LAÜ Öğrencisi Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde17 Ekim 2019 Perşembe 16:38
  • Ülkemizde ciddi bir üretim planlaması yapılması gerekli15 Ekim 2019 Salı 16:44
  • İlk anestezi uygulaması 16 Ekim 1846 tarihinde yapıldı14 Ekim 2019 Pazartesi 14:46
  • “Sağlıklı yaşam ellerinizde”13 Ekim 2019 Pazar 17:24
  • LAÜ Akademisyenleri çalışmalarında Bulut Bilişimi ele aldılar11 Ekim 2019 Cuma 17:02
  • Mastektomi sonrası mutlaka fizyoterapi ve rehabilitasyon alınması gerekli10 Ekim 2019 Perşembe 16:22
  • LAÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Ayşegül Ataman ELMIS Uluslararası Özel Eğitim Kongresi’nde sunum gerçekleştirdi09 Ekim 2019 Çarşamba 16:21
  • Zamanından önce çekilen süt dişleri çocuklarda konuşma ve beslenme gibi problemlere neden oluyor07 Ekim 2019 Pazartesi 16:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti