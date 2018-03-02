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LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek

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LAÜ’den öğrenci adaylarına başarı bursları verilecek
LAÜ’nün Giriş ve Burs Sınavı 3 Haziran’da yapılacak

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Giriş ve Burs Sınavı 3 Haziran Pazar günü LAÜ Kampüsü’ndesaat 10:00’da yapılacak. Sınavda başarılı olan öğrenci adaylarına %100, %75, %50 oranlarında başarı bursları verilecek. Sınav başvuruları, 2 Haziran 2018tarihine kadar devam edecek olup, sınava katılacak adaylar, ayrıntılı bilgiyi KKTCTanıtım Ofisi; 660 20 00 (dahili: 2304 / 2310) veya GSM: 0548 810 24 22 iletişim numaralarından alabilecekler.

KKTC liselerinden mezun olacak öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınava lise eğitimini KKTC’de tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler de katılabilecek.

KKTC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri 
• KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• Başvuru formu

TC vatandaşları için gerekli başvuru belgeleri 
• TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi 
• 2 adet vesikalık fotoğraf
• KKTC lisesinde okuyorsa belge, mezunsa KKTC lise diploma fotokopisi 
• Başvuru formu 

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