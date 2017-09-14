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LAÜ’den yeni sosyal tesis

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LAÜ’den yeni sosyal tesis
EUL LOUNGE Açıldı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu, uzman akademik kadrosu, tam donanımlı uygulama mutfağı, Türkiye ve dünyadan davet edilen ünlü eğitmen şefler ile dünya mutfaklarından örnek menülerin hazırlandığı bir ortamda öğrencilerine en iyi imkanlarda uygulamalı eğitim görme fırsatı sunmaya devam ediyor.

Yaz döneminde Gemikonağı’nda turizm ve gastronomi öğrencilerinin uygulama yapma fırsatı buldukları yeni bir sosyal tesis olan EUL Lounge açıldı.

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Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile  Turizm İşletmeciliği bölümlerinin yer aldığını belirten Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek nitelikte yerel ve dünya mutfaklarını hazırlayabilen, yiyecek içecek sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilen, yemek pişirebilmenin yanında mutfağın diğer disiplinlerle olan ilişkisini de analiz edebilen bireyler olarak mezun olduklalarını dile getirdi.

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Egemen, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nde ise, turizm işletmeleri için yöneticiler, turizm sektöründe müşteri hizmetleri, sektörün dinamik yapısına uyum sağlayabilen ara elemanlar yetiştirmek, konaklama ve yiyecek-içecek işletmeleri ile seyahat acentaları yönetimi ve tur operatörlüğü konularında dünyanın her yerinde çalışabilecek mezunlar vermek  amacıyla eğitim verildiğine dikkat çekti.

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Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’na bağlı Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile  Turizm İşletmeciliği bölümlerinde uygulamalı eğitimin son derece önemli olduğunu vurgulayan Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mehmedali Egemen, kalite çıtasını her geçen gün daha da yukarıya çıkarmak için ciddi yatırımların yapılmakta olduğunu dile getirdi.

Sürekli büyüyen ve gelişen üniversitede öğrencilerin uygulama yapmalarına olanak sağlayacak yatırımlara bir yenisinin daha eklendiğini belirten Egemen, EUL Lounge adı altında Gemikonağı’nda yeni açılan sosyal tesiste Turizm İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğrenim gören öğrencilerin uygulama yaptığını ve sektöre atılmadan önce pratik yaparak iş hayatlarına hazırlandıklarını ifade etti.

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Egemen, öğrencilerin içecek-yiyecek hazırlamak ve pişirmek amacı ile kullandıkları her türlü ekipmana sahip Gastronomi Uygulama Mutfağı’nın yanı sıra haftanın hergünü yeni açılan EUL Lounge’da Turizm ve Gastronomi öğrencileri Dünya, Osmanlı, Asya mutfaklarından uygulama eğitimcisi profesyonel şefler eşliğinde yapmış oldukları yaratıcı menü denemelerini servis kuralları çerçevesinde sunmakta olduklarını belirtti.

EUL Lounge mutfağında hazırlanan menülerde LAÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği’nde akdemisyenler ve öğrenciler tarafından yetiştirilen iyi tarım ürünlerinin kullanıldığına da dikkat çeken Egemen, gastronomi ve turizm öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu sağlıklı menüleri uluslararası hijyen kuralları kapsamında servis ederek, mesleki deneyim elde ettiklerini sözlerine ekledi.

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