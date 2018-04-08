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LAÜ’de “Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenleniyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından “Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” gerçekleştirilecek.
LAÜ’de “Ulusal Yaşlılık Sempozyumu” düzenleniyor

Sempozyum, LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda 10 Nisan Salı günü 09:00-17:20 saatleri arasındadüzenlenecek. Sempozyumun açılış konuşmalarını LAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu MüdürüYrd. Doç. Dr. Besim Özyel yapacak.

“Yaşlanmaya Disiplinler Arası Yaklaşım” olarak belirlenen sabahki oturumda birinci oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak yürütecek. Dokuz Eylül Üniversitesi-Prof. Dr. Ataç Sönmez “Yaşlanma Fizyolojisi”, Yrd. Doç. Dr. Besim Özyel “Hücre Yaşlanması” veLAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi  Prof. Dr. Cahide Yağmur “Sağlıklı Yaşlanmada Beslenme ve Aktif Yaşamın Önemi” konularında sunum gerçekleştirecekler. İkinci oturumun başkanlığı ise LAÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu tarafından yürütülecek. Ankara Üniversitesi-Doç. Dr. Murat Varlı “Yaşlı Bireyin Değerlendirilmesi ‘Çok Yönlü Geriatrik Yaklaşım’ ”, Uzm. Odyolog Hatice Eğitmen “Yaşa Bağlı İşitme Kaybı” ve KKTC Sağlık Bakanlığı-Yrd.Doç. Dr. Güley Abatay “Yaşlılıkta Ruh Sağlığı” konularında katılımcılara bilgiler aktaracaklar.

“Yaşlılıkta Bakım Sorunları ve Çözüm Önerileri” olarak belirlenen öğleden sonraki oturumda ise birinci oturumun başkanlığınıLAÜ Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nevin Aktaş yürütecek. Doğu Akdeniz Üniversitesi-Doç. Dr. Emine Akal Yıldız “Yaşlılıkta Sağlık Sorunlarında Tıbbi Beslenme Tedavisi” veLAÜ-Prof. Dr. Nuray Kırdı “Yaşlılıkta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yaklaşımları”konularında sunum gerçekleştircekler. İkinci oturumun başkanlığı ise LAÜ Sağlık Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Deniz Şelimen tarafından yürütülecek. LAÜ-Prof. Dr. Nuran Akdemir “Hemşirelik Bakış Açısıyla Yaşlılığa Yaklaşım”, Uzm. Hemşire Enver Bozkurt “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşlılık”, Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu “Gerontolojik Sosyal Hizmet”, Mimar Çiğdem Nailer “İleri Yaş Sosyal ve Fonksiyonel Yaşam Alanı Düzenlemeleri” veProf. Dr. Ruhi Selçuk Tabak “İleri Yaş Sağlık Turizmi” konularında katılımcılara detaylı bilgiler aktaracaklar.

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