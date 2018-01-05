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LAÜ“İnşaat Günü” etkinliğinde spagetti köprüler yarıştı

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LAÜ“İnşaat Günü” etkinliğinde spagetti köprüler yarıştı
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümütarafından “İnşaat Günü” etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, Geoteknik Mühendisliği dalında Türkiye’nin önemli projelerinden İstanbul 3. Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray projelerinde çalışmalarda bulunan, aynı zamanda Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği’nin Türkiye ayağının kurucularından ve Genel Sekreteriİnşaat Yüksek Mühendisi Müge İnanır “Geoteknik Mühendisliğinde Kullanılan Yazılımlar” üzerine bir sunum gerçekleştirdi.
İnşaat Yüksek Mühendisi Orhan İnanırise, “Geoteknik Alanında Aletsel Gözlem Çalışmaları”hakkında detaylı bilgiler verirken, Chartered (Tescilli) Makine Mühendisi Tamer Zaim de, “Enerji Verimli Binalar” konusunda, İnşaat Mühendislerinin endüstride yapı tasarımında diğer mühendislik branşları ile entegrasyon esnasında dikkat etmeleri gereken hususları öğrencilere aktardı. 

Yarışma en hafif ve en güçlü köprü tasarımı prensibi ile gerçekleştirildi

Etkinlik, Spagetti Köprü Yarışması’na katılan öğrencilerinköprülerinin test edilmesiyle devam etti. İnşaat Mühendisliği 1.sınıf öğrencilerininsilikon ve silikon tabancası kullanarak 50 cm uzunluğunda ve 10 cm genişliğinde farklı tasarımlarla inşa ettikleriköprüler yarışmada büyük çekişmeye sahne oldu.  
En hafif ve en güçlü köprü tasarımı prensibi ile gerçekleştirilen yarışmada, köprülerin başarı ile kaldırdığı ağırlıklar kendi ağırlıklarına bölünmesi sonucunda başarılı gruplar belirlendi. Yarışmada dereceye giren ilk üç köprü sırasıyla kendi köprü ağırlıklarının 38, 36 ve 34 katlarını taşıdı.Yoğun katılımın olduğu etkinlik, dereceye giren gruplara ödüllerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından takdim edilmesi ile sona erdi.

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